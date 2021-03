A Verano anche per il 2021 allo studio uno sconto Tari per utenze non domestiche È uno degli aspetti emersi in consiglio comunale lunedì sera, quando l’assessore al Bilancio Luigi Gerosa ha presentato il piano finanziario e le tariffe per la tassa sui rifiuti. «Vogliamo riproporre la creazione di un apposito fondo per garantire l’abbattimento del 30%».

La giunta di Verano Brianza intende assicurare - anche per il 2021 - lo sconto sulla Tari per le utenze non domestiche. È uno degli aspetti emersi in consiglio comunale lunedì sera, quando l’assessore al Bilancio Luigi Gerosa ha presentato il piano finanziario e le tariffe per la tassa sui rifiuti.

«Lo avevamo fatto lo scorso anno, oggi la legge non lo prevede ancora ma è intenzione di questa amministrazione, e la commissione Bilancio lo ritiene positivo, riproporre la creazione di un apposito fondo per garantire l’abbattimento del 30% sulla parte variabile della Tari per le utenze non domestiche» ha assicurato l’assessore. Il passaggio verrà effettuato con apposita variazione di bilancio (ammonterà a circa 45mila euro) non appena verrà «approvato il consuntivo, probabilmente lunedì prossimo». La misura di aiuto era stata introdotta già nel 2020, in relazione all’emergenza sanitaria, per dare un aiuto alle attività commerciali e imprenditoriali.

