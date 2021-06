Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La biblioteca di Veduggio in una foto d’archivio

A Veduggio l’estate si trascorre in biblioteca (con eventi culturali) Reso pubblico il calendario di tutti gli appuntamenti organizzati dall’assessorato alla Cultura di Veduggio per l’estate.

Estate… in biblioteca. Ecco il calendario di tutti gli appuntamenti organizzati dall’assessorato alla Cultura di Veduggio con Colzano. Si inizia sabato 19 giugno alle 17 con “Convivio infernale. I sette peccati capitali”, lettura scenica a cura della “Compagnia teatrale dei Gelosi”. Un omaggio a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla morte.

Quindi spazio ai piccoli con “Voci nel parco, rassegna di letture all’aperto”. Appuntamenti rivolti ai bambini dai 3 ai 7 anni il venerdì pomeriggio (dalle 16.30) a partire dal 25 giugno per tre settimane. Infine venerdì 24 settembre sempre alle 16.30 letture per bambini dai 6 ai 10 anni e laboratorio in occasione della” Giornata mondiale della pace”. Tutti gli eventi sono su prenotazione.

