Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Roncello: rifacimento muro sponda Vareggio (Foto by Marco Testa)

A Roncello è tutto pronto per il ripristino della sponda del torrente Vareggio Crollata nel 2013 a causa di un evento meteorologico, nel tempo ha creato i presupposti di criticità statica della camera mortuaria del cimitero adiacente. Grazie a 100mila euro, coperti per la quasi totalità da un contributo regionale, si potrà procedere con il ripristino che potrà essere concluso entro l’estate.

Ripristino della sponda del torrente Vareggio, a Roncello è tutto pronto per dare il via ai lavori.Si è tenuto infatti giovedì 8 aprile l’ultimo incontro di pianificazione dell’intervento che andrà a risolvere una criticità importante: «A gennaio del 2013 a causa di un evento metereologico crollò l’intero muro di contenimento sulla sponda su cui sorge il cimitero - spiega Marco Brambilla, assessore ai lavori pubblici -. Nel corso degli anni la situazione si è aggravata e l’erosione della sponda ha creato i presupposti di criticità statica della camera mortuaria adiacente. Al momento siamo proprio in una situazione limite ed è quindi necessario intervenire».

Il progetto ha un costo di circa 100 mila euro, coperti per la quasi totalità da un contributo regionale, ed era in programma da diverso tempo: «Era già stato pianificato l’anno scorso a causa del Covid non si è potuto procedere - prosegue Brambilla - Se il meteo lo permette i lavori partiranno nelle prossime settimane e si prevede di chiuderli entro l’estate. L’intervento riguarderà il ripristino del terrapieno, verranno rifatti i muri di contenimento e anche una porzione dell’alveo del torrente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA