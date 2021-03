A Rimini Saugella Monza tutta grinta ma battuta da Conegliano in Coppa Italia. Ora c’è la storica finale della Coppa Cev «C’è da rimproverarci il fatto che abbiamo costruito tanto ma ci siamo trovati in più di una occasione a gestire male il primo tocco»,dice Marco Gaspari, allenatore. Alessia Orro: «Ci rifaremo»

Una Saugella tutta grinta oppone resistenza a Conegliano strappando un set ma alla fine deve fermarsi per l’ennesima volta alla semifinale di Coppa Italia Frecciarossa. Nella fase conclusiva della competizione, a Rimini, le monzesi sono state protagoniste di una prestazione generosa ma hanno dovuto cedere.

La prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley lotta con coraggio, giocando per lunghi tratti alla pari contro Conegliano, ma subisce il 3-1 delle venete che volano così all’ultimo atto della competizione. Ad un primo set iniziato bene, ma perso complice la fuga delle pantere nella metà del gioco guidate da Egonu e Hill, la Saugella si impone con autorità nel secondo, sfruttando le difese di Parrocchiale e le offensive laterali di Van Hecke e Meijners e quelle centrali di Danesi, per spuntarla ai vantaggi.

“C’è da rimproverarci il fatto che abbiamo costruito tanto ma ci siamo trovati in più di una occasione a gestire male il primo tocco -dice Marco Gaspari, allenatore della Saugella Monza- La squadra ha lottato tanto eccetto la metà del terzo set, era molto concentrata, ma è dispiaciuto il fatto che ci siamo incartati in free ball e non abbiamo ottimizzato alcune battute slash. Contro di loro queste cose le paghi, perchè in queste gare se sbagli qualcosa poi fai fatica. Sapevamo di incontrare la squadra più forte del mondo al momento, ma non credo che la mia squadra non abbia demeritato. Abbiamo una Finale di Cev Cup fra due giorni, quindi dobbiamo prendere quello che c’è stato di buono oggi e pensare alla sfida di martedì”.

“Ci abbiamo provato -spiega Alessia Orro- Sapevamo che era difficile. Il primo set ci hanno messo in difficoltà, con noi che non siamo state capaci di mettere in mostra il nostro miglior fondamentale che è il servizio. Nel secondo, invece, siamo cresciute molto, anche a muro, e si è vista la differenza. Negli altri set brave loro per come hanno gestito le situazioni. Noi potevamo fare qualcosa in più in difesa e in battuta ma ci rifaremo, sono certa”.

Imoco Volley Conegliano - Saugella Monza 3-1 (25-17, 26-28, 25-14, 25-20)

Imoco Volley Conegliano: Folie 3, Egonu 29, Hill 14, De Kruijf 13, Wolosz 1, Sylla 12, De Gennaro (L), Gennari 1. Non entrate: Adams, Caravello (L), Omoruyi, Fahr, Butigan, Gicquel. All. Santarelli.

Saugella Monza: Meijners 9, Danesi 7, Van Hecke 14, Begic 12, Heyrman 5, Orro 1, Parrocchiale (L), Davyskiba 1, Orthmann, Squarcini, Carraro, Obossa. Non entrate: Negretti (L). All. Gaspari.

Arbitri: Piana Rossella, Curto Giuseppe

Imoco Volley Conegliano: battute vincenti 8, battute sbagliate 11, muri 8, errori 30, attacco 45%

Saugella Monza: battute vincenti 1, battute sbagliate 10, muri 7, errori 28, attacco 31%

