A Ornago si distribuiscono i sacchi per buttare via le deiezioni canine A Ornago, durante la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata, saranno distribuiti alle famiglie anche quelli per il corretto conferimento delle deiezioni canine.

A Ornago con i sacchi della raccolta differenziata quest’anno verranno consegnati anche quelli per la raccolta delle deiezioni canine. Ha preso il via in settimana la distribuzione dei sacchi alla cittadinanza. Quest’anno, per far fronte alle esigenze per il contenimento della pandemia, la distribuzione viene effettuata all’auditorio di via Carlo Porta in giornate prestabilite in base alle vie in cui si è residenti. Ma non è questa la sola novità. A tutti coloro i cui cani sono iscritti al registro “Amici a 4 zampe” durante la distribuzione verrà consegnata gratuitamente una confezione di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.

Non è questo il primo intervento dell’amministrazione per agevolare e sensibilizzare la cittadinanza a mantenere pulite le strade citatine. Già nel corso dello scorso anno erano stati installati 10 cestini per la raccolta delle deiezioni e nei prossimi mesi ne verranno aggiunti altri ancora.

