A Nova Milanese c’è “Arrosticini vs Bombette Festival”, street food e musica

Arrosticini o bombette? La sfida tra le specialità di Abruzzo e Puglia va in scena a Nova Milanese dal 2 al 5 settembre 2021 con l’edizione numero 26 di “Arrosticini vs Bombette Festival”. Nell’area mercatale tra le vie Caravaggio, Incirano, Oberdan è prevista l’installazione di 40 metri lineari di griglie per cucinare le specialità di cucina tradizionale, con anche opzioni vegetariane e vegane.

Sono previsti spettacoli di musica dal vivo e intrattenimento per i bambini. Giovedì il concerto omaggio a Pino Daniele con Tarumbò, venerdì l’omaggio a Rino Gaetano con i PFC, sabato a Vasco Rossi con Live Tribute Band, domenica “Rotolando Verso Sud”, selezione musicale.

L’evento è a ingresso gratuito, giovedì e venerdì dalle 18, sabato e domenica dalle 11 con orario continuato a pranzo e a cena. Previsto anche servizio d’asporto.

L’ evento è organizzato da Italia on The Road - Cibo Da Strada e Via Audio con il patrocinio del Comune di Nova Milanese.

