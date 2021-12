A Monza un altro flash mob per dire no alla cementificazione della città Appuntamento fissato dai comitati di cittadini per lunedì 20 dicembre dalle 17.30 alle 18.30 in piazza Trento e Trieste, davanti al palazzo comunale dove il consiglio comunale voterà per l’approvazione del nuovo piano di governo del territorio.

Scenderanno ancora in piazza i comitati cittadini monzesi, per un altro flash mob contro la cementificazione della città. L’appuntamento è per lunedì 20 dicembre, dalle 17.30 alle 18.30 in piazza Trento e Trieste, davanti al palazzo comunale.

Una data scelta non a caso quella del 20 dicembre. «In quella giornata il consiglio comunale voterà per l’approvazione del nuovo piano di governo del territorio che prevede ulteriore edilizia residenziale e meno aree per i servizi – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa -. Il coordinamento dei comitati monzesi ritiene che si debba andare nella direzione opposta. Per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare, perché Monza merita di più».

Sempre il team che raggruppa i comitati cittadini si era già dato appuntamento nelle scorse settimane anche davanti all’ex ospedale San Gerardo e all’edificio Buon Pastore, in via Pellettier, due aree anche queste destinate nel prossimo futuro a modificare profondamente il volto non solo dei quartieri in cui si trovano ma anche dell’intera città, stando ai progetti di riqualificazione che potrebbero attuarsi.

