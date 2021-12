A Montesiro domenica 12 saranno presentati i lavori di restauro della facciata della chiesa parrocchiale Per presentare i lavori di ristrutturazione della facciata della chiesa parrocchiale, domenica 12 dicembre a Montesiro ci sarà un incontro di presentazione del progetto.

“Uno sguardo alla facciata della chiesa: tra fede, arte e storia”: è il titolo dell’evento in programma domenica 12 dicembre alle ore 16.30 in chiesa parrocchiale di Montesiro. La restauratrice Vanda Franceschetti presenterà i lavori di restauro della facciata della chiesa, finalizzati a riportare alla luce il patrimonio artistico della parrocchia, mentre don Mauro Malighetti, coinvolgerà i presenti in un “dialogo tra statue e fedeli”. Per accedere alla presentazione è necessario presentare il Green pass.

