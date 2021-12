A Lissone via alla riqualificazione dell’ex oratorio San Luigi e del cineteatro Excelsior, il sindaco: «Svolta epocale» Avallo del consiglio comunale al processo di rilancio, modificando l’originale destinazione religiosa dei due immobili: nell’ex oratorio si va verso l’insediamento di un Centro di formazione professionale.

Ex Oratorio San Luigi e Cineteatro Excelsior di Lissone, al via l’iter per la piena riqualificazione. Il consiglio comunale lunedì 13 dicembre dato il via (all’unanimità dei presenti) al processo di rilancio, modificando l’originale destinazione religiosa dei due immobili: si va verso l’insediamento di un Centro di formazione professionale nell’area dell’ex oratorio e della chiesa in via don Colnaghi, per il quale esiste già un contratto preliminare di compravendita fra l’attuale proprietà (la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo) e un nuovo soggetto (Ente Cattolico di Formazione Professionale).

Quest’ultimo ha infatti avanzato una concreta proposta di acquisto dell’ex Oratorio per insediarvi una scuola di formazione professionale. La proposta di acquisto riguarda anche la chiesa, la cui vocazione non verrà in alcun modo modificata.

La modifica relativa all’ex Cineteatro Excelsior poggia le fondamenta sullo storico utilizzo dell’immobile per funzioni di carattere culturale, in questo caso è in corso un dialogo fra proprietà e Comune per valutare l’acquisto dell’edificio come patrimonio pubblico.

«Dopo anni di chiusura degli spazi dell’ex Oratorio - sottolinea Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone - oggi poniamo le basi per restituire ai lissonesi un bene costruito con la generosità di chi ci ha preceduto. Cambierà la finalità d’utilizzo, ma l’ex Oratorio e il Cineteatro resteranno spazi in cui si possa crescere come persone sia in ambito lavorativo, che a livello personale. Per la nostra città è una svolta epocale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA