A Lissone sbarca “Musica Mobile”: invasione di note on the road nei quartieri

Musicamorfosi porta a Lissone i suoi originali format di “Musica Mobile” - di cui Il Cittadino è media partner- che hanno ottenuto riconoscimenti e apprezzamenti dalle principali istituzioni culturali del mondo. Musica mobile che invade la città, senza bisogno di prenotazione, sforna per Lissone appuntamenti on the road in diversi quartieri.

Si parte giovedì 1 luglio con “Viva la vida”: dalle 18.30, il Quartetto di Brescia porterà musica nei quartieri Centro e Da là dal punt. È il primo appuntamento di un format che venerdì 9 luglio animerà la serata nei quartieri Bareggia e Pacinotti grazie alla musica di Bandakadabra. Serenate Mariachi sarà invece protagonista mercoledì 4 agosto a Santa Margherita e in centro città come ultimo appuntamento cittadino.

