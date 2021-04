A Lissone i tutorial di “Piantiamola!” per il riuso: nuova vita alle bottiglie di plastica da buttare Sostenibilità ambientale in occasione dell’Anno internazionale della salute della piante proclamato dall’Onu. Con gli “Amici di Lollo”, sul canale YouTube della Città di Lissone, video che mostreranno il riutilizzo delle bottiglie.

Come trasformare bottiglie di plastica in vasetti per piantine e altri oggetti da utilizzare fra le mura di casa, sui balconi o in giardino? Lo svelano i tutorial che da venerdì 16 aprile con “Piantiamola! Riflessioni per il presente ed il futuro”, offrirà la rassegna culturale tematica promossa dall’amministrazione comunale di Lissone e sviluppata con le associazioni del territorio. L’obiettivo rimane quello di coinvolgere i cittadini sulle tematiche della sostenibilità ambientale e sull’importanza della salvaguardia delle risorse naturali, in occasione dell’Anno Internazionale della Salute delle Piante proclamato dall’Onu per il 2020.

La rassegna riparte con l’attività promossa dall’associazione “Amici di Lollo” e rilanciata attraverso il canale YouTube della Città di Lissone: on air andranno video che mostreranno alcuni semplici gesti per restituire “nuova vita” alle bottiglie di plastica.

Le attività proposte saranno semplici, pensate per le generazioni più giovani, e potranno rappresentare un’occasione di svago rivolta a bambini, genitori, nonni e baby-sitter. Auspicando un miglioramento della situazione pandemica, l’obiettivo della onlus è anche quello di esporre tutti i materiali prodotti alla Festa del Parco inclusivo “Liberi tutti” prevista per sabato 26 giugno.

I materiali di promozione dei video-tutorial saranno inoltre caratterizzati dalla presenza del logo vincitore del concorso grafico indetto dal Comune di Lissone per definire il logo identificativo di “Piantiamola! Riflessioni per il presente ed il futuro”. Il logo vincitore è di Laura Cappelletti, studentessa di 5TGC2 dell’Istituto Meroni di Lissone.

