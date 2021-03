Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Caponago contagi in salita, il sindaco Buzzini: «Attenzione agli spazi comuni delle abitazioni» Il primo cittadino invita a fare attenzione a tutto ciò che è “comune”, quindi maniglie, tasti, citofoni, corrimano, locale rifiuti, ascensore e consiglia di ventilare i vani scale e naturalmente di lavarsi spesso le mani.

Sale il numero dei contagiati a Caponago. Il sindaco avverte: prestate attenzione anche negli spazi comuni delle abitazioni.

Il messaggio è stato lanciato venerdì 1 marzo in un posto pubblicato direttamente dal primo cittadino Monica Buzzini sulla propria pagina Facebook: «Sale il numero dei contagiati a 44 cittadini e cittadine - si legge -. Verificando, ho notato un certo concentramento nei condomini. Non ci sono comunicazioni ATS di focolai, vorrei essere molto chiara, ma sicuramente l’uso degli spazi comuni diventa a rischio se non si sta molto molto attenti. Vorrei farvi notare le piccole azioni e luoghi o cose che possono essere forma di contagio: maniglie, tasti, citofoni, corrimano, locale rifiuti, ascensore (usare solo se necessario), ventilare spesso i vani scale se possibile.Le raccomandazioni sono sempre le stesse:lavare le mani ed usare il gel, mascherine e distanziamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA