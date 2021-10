Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Burago inaugurazione campo multisport scuole (Foto by Michele Boni)

A Burago inaugurato il nuovo campo multisport dell’istituto comprensivo Il taglio del nastro è avvenuto giovedì 28 ottobre alla presenza tra gli altri del sindaco Angelo Mandelli. La realizzazione dell’opera è costata complessivamente 100mila euro con un cospicuo finanziamento regionale.

Inaugurato il nuovo campo multisport all’interno dell’istituto comprensivo di via Gramsci a Burago per dare spazio ad alunni e società sportive di tenersi in allenamento. Il taglio del nastro è avvenuto giovedì 28 ottobre alla presenza del sindaco Angelo Mandelli, del vicesindaco Marino Besana, dell’assessore all’Istruzione Anna Cannarile e la preside delle scuole Elisabetta Rinaldi.

«Siamo Soddisfatti e orgogliosi di consegnarvi questo campo sportivo. Un progetto a cui tenevamo molto. Ora è vostro: usatelo al meglio abbiatene cura e aiutateci a tenerlo pulito e in ordine» ha detto il primo cittadino rivolgendosi agli alunni. La realizzazione dell’opera è costata complessivamente 100mila euro con un forte finanziamento da parte di Regione Lombardia.

«Abbiamo voluto accelerare molto questo progetto – ha detto Mandelli – perché è una struttura all’aperto che permette agli studenti di fare attività fisica vicini alla palestra delle scuole. Inoltre lavoreremo per creare delle convenzioni con le società sportive del territorio affinché possano anche loro usufruirne per le diverse discipline fuori dall’orario scolastico». Molto contenta anche la dirigente scolastica Rinaldi che ha ringraziato l’amministrazione per questa nuova area dedicata allo sport.

