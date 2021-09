A Briosco è tempo di festa patronale: il programma Ecco il programma della festa patronale di Briosco.

Briosco in festa per la Beata Vergine del Rosario. Domenica 3 ottobre nella messa delle 10.30 saranno celebrati gli anniversari di matrimonio. Nel pomeriggio dalle 14.30 giochi per tutti i bambini e i ragazzi presso l’oratorio San Luigi. Alle 17, all’interno del Vespero animato dal coro, la benedizione dell’organo che è stato appena restaurato. Alla fine della funzione la tradizionale lotteria per l’incanto dei Canestri. Per tutta la giornata sarà aperta nel salone del centro parrocchiale la pesca di beneficenza.

Martedì 5 ottobre nella messa delle 20.30 saranno festeggiati il 70esimo di Professione Solenne di padre Riccardo Vergani e il 50esimo di ordinazione sacerdotale di don Giulio Viganò. Giovedì 7 ottobre la celebrazione delle 16 sarà dedicata agli anziani, saranno festeggiati 80enni e 90enni. Alle 20.30 la processione, accompagnata dalla Banda San Luigi, per le vie del centro: si parte da piazza della chiesa e si sale lungo via Trieste quindi si torna in chiesa passando da via Roma e via Pasino. Per tutto il percorso i fedeli dovranno tenere mascherine e distanziamento.

