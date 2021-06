A Bellusco ripartono i gruppi di cammino: l’appuntamento è in piazza Kennedy Ogni martedì pomeriggio e giovedì mattina. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Durante le passeggiate verranno rispettate le disposizioni di sicurezza previste dal vademecum Ats.

Riprendono le attività dei gruppi di cammino di Bellusco. L’appuntamento per tutto giugno è fissato in piazza Kennedy tutti i martedì alle 14.30 e i giovedì alle 9.30.

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Durante le passeggiate verranno rispettate le disposizioni di sicurezza previste dal vademecum ATS. Vademecum che prevede, tra le altre norme, alcune disposizioni fondamentali come ad esempio l’importanza di mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni (rispettando la normativa in materia di protezione dei dati personali), ma anche di organizzare le uscite in modo da evitare assembramenti e garantire distanziamento interpersonale.

