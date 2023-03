Wec all’autodromo a luglio: prevendite aperte per la 6 ore di Monza

L’appuntamento è per il mese di luglio, la prevendita per il Wec è già aperta. La 6 ore di Monza, quinto round del FIA World Endurance Championship, è in calendario per il weekend del 7, 8 e 9 luglio e si riconferma come uno dei sette appuntamenti stagionali del campionato del mondo dedicato ad Hypercar, LMP2 e LM.

Wec all’autodromo a luglio: le novità

Le vendite dei biglietti sono partite sul sito www.monzanet.it, sul sito del rivenditore ufficiale www.ticketone.it e nei quasi mille punti vendita fisici dislocati in tutta Italia.

Tante le novità rispetto alle precedenti edizioni: classi in gara ridotte da quattro a tre (con il taglio delle LMGTE Pro), aumento numerico nell’entry list delle potenti Hypercar.

Su 38 vetture che formeranno complessivamente la griglia di partenza, ben 13 sono infatti iscritte nella categoria regina (erano sei nel 2022) e, tra queste, debutteranno proprio in questa stagione le due Ferrari 499P con gli equipaggi composti da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

Wec all’autodromo a luglio: i biglietti e i costi

Per quanto riguarda gli accessi, porte aperte venerdì 7 luglio (anche per il paddock) e prezzi speciali sui biglietti fino all’11 giugno per le giornate di sabato e domenica con biglietti a 30 e 40 euro. L’abbonamento per entrambi i giorni costa 45 euro.

Dal 12 giugno e fino alla data della gara, sarà possibile acquistare il proprio ticket a 40 euro per il sabato e a 50 per la domenica, con l’abbonamento disponibile a 60 euro. Per entrambe le giornate con il Vip Paddock (20 euro+il biglietto d’ingresso) i tifosi potranno accedere al paddock. Parcheggio in circuito gratuito per tutte e tre le date dell’evento.

Ingresso libero per i bambini fino ai 6 anni e per le persone con disabilità, con biglietti scontati anche per under 24, over 65, accompagnatori dei disabili e soci ACI e AC Milano.