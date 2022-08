Volley A1 femminile, Alessia Orro e Miriam Sylla selezionate per i Mondiali

Grande orgoglio e soddisfazione per la Vero Volley Monza: due giocatrici, Alessia Orro e Miriam Sylla, sono state selezionate dal CT Davide Mazzanti nella lista delle 22 atlete che potranno essere schierate al prossimo Campionato del Mondo, fissato dal 23 settembre al 15 ottobre in Polonia e nei Paesi Bassi. Le atlete totali che potranno essere schierate e che hanno terminato il collegiale presso il Centro Pavesi di Milano, sono 22. Da queste salteranno fuori le 14 che effettivamente disputeranno la competizione iridata a cui l’Italia si presenterà con i favori del pronostico. Il nuovo raduno è previsto, presso la medesima struttura, per il giorno 18 agosto.

LA LISTA COMPLETA DELLE CONVOCATE

PALLEGGIATRICI: 2. Francesca Bosio, 5. Ofelia Malinov, 8. Alessia Orro.

SCHIACCIATRICI: 3. Alessia Gennari, 9. Caterina Bosetti, 14. Elena Pietrini, 17. Miryam Sylla (Capitano), 21. Alice Degradi, 25. Loveth Omoruyi, 27. Emma Cagnin.

CENTRALI: 1. Marina Lubian, 4. Sara Bonifacio, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini, 24. Alessia Mazzaro.

OPPOSTI: 15. Sylvia Nwakalor, 18. Paola Egonu, 28. Bintu Diop.

LIBERI: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino, 20. Sara Panetoni