Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si avvicinano e anche a Monza, dove il 4 febbraio arriverà la fiamma olimpica, crescono l’attesa e l’entusiasmo. Un assaggio dell’imminente palcoscenico a cinque cerchi è in programma mercoledì 7 gennaio in due diversi momenti grazie alla presenza di Nikolaj Memola, pattinatore di figura sul ghiaccio, nato in città, che si sta preparando per l’appuntamento olimpico.

Verso Milano Cortina 2026: il pattinatore monzese Memola, due appuntamenti mercoledì 7 gennaio

Il giovane, classe 2003, vicecampione europeo in carica, si esibirà alle 18 sulla pista di pattinaggio in largo IV Novembre e alle 20.45 sarà al Binario 7 per presentarsi alla cittadinanza con alcuni suoi video e racconti della sua straordinaria carriera.

Verso Milano Cortina 2026: il pattinatore monzese Memola, chi è lo sportivo classe 2003

Nikolaj, atleta del Gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, ha scoperto il pattinaggio, grazie alla mamma Olga Romanova, appassionata di questo sport sin da bambina quando lo praticava in Russia. È stata lei a condurre il figlio sin da piccolo sulle piste ghiacciate ed è sempre lei ad allenarlo e a spronarlo a raggiungere risultati sempre più prestigiosi.

Il forte legame con le due culture di Nikolaj si manifesta anche nella scelta delle musiche per i suoi esercizi: il giovane atleta “danza” sia sulle note di arie d’opera italiane sia sulle musiche russe. Coronato il desiderio di prendere parte ai giochi olimpici di “casa”, ora Nikolaj, studente universitario, punta a vincere una medaglia che rappresenta il traguardo più importante per ogni atleta. La sua giovane età gli permette, però, di guardare ancora avanti e di considerare i Giochi 2026 non come un punto di arrivo, ma come un passaggio obbligato verso il futuro. L’evento è organizzato dalle società alpinistiche monzesi che convergono in “Monza Montagna” e fa parte del calendario di appuntamenti “Aspettando la fiamma olimpica”. L’ ingresso è libero.