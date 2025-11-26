Il fuoco di Olimpia ha cominciato il suo viaggio. La torcia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stata accesa in Grecia nel Museo Archeologico della città culla dei cinque cerchi in vista dei Giochi invernali in programma dal 6 al 22 febbraio 2026.

Milano Cortina 2026: accesa la fiamma olimpica, la cerimonia

L’evento è stato aperto dagli inni – Olimpico, Italiano e Greco – interpretati dal coro dei bambini della Scuola Italiana di Atene; le sacerdotesse guidate dall’attrice Mary Mina hanno portato il fuoco acceso e conservato nel Tempio di Hera nella cerimonia dei raggi del sole, prima dell’arrivo di una perturbazione che ha portato pioggia.

Presenti un’emozionata Kirsty Coventry, ex nuotatrice ora presidente del Cio, per l’Italia il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, la vicepresidente Vicaria Diana Bianchedi, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, i membri CIO Ivo Ferriani e Federica Pellegrini, il membro d’Onore, Francesco Ricci Bitti, la delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026, guidata dal presidente Giovanni Malagò.

Milano Cortina 2026: accesa la fiamma olimpica, inizia ilciaooop

La fiamma è stata consegnata al primo tedoforo Petros Gkaidatzis, bronzo a Parigi 2024 nel canottaggio, doppio pesi leggeri, che ha condiviso la torca con la campionessa azzurra dello sci di fondo Stefania Belmondo; terzo tedoforo la leggenda dello slittino Armin Zoeggeler

La torcia ora è attesa da una in Grecia che durerà nove giorni per circa 2.200 km attraverso sette regioni del paese. L’ultima tedofora sarà Aikaterini Oikonomopoulou, argento nella pallanuoto con la nazionale greca sempre ad Atene 2004, al termine dei Giochi vinti dal Setterosa.

Milano Cortina 2026: il 4 dicembre l’arrivo a Roma, 4 febbraio 2026 a Monza

Il 4 dicembre ad Atene la Cerimonia di Consegna allo Stadio Panatenaico: quina delegazione del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 riceverà ufficialmente la Fiamma Olimpica per poi portarla in Italia il giorno stesso. La Fiamma arriverà a Roma nel tardo pomeriggio del 4 dicembre e, due giorni dopo, prenderà il via un viaggio di 63 giorni, con 60 tappe lungo 12.000 km, attraversando 110 province e oltre 300 comuni. Il percorso si concluderà la sera del 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro.

La fiamma passerà dalla Brianza fermandosi a Monza il 4 febbraio 2026.