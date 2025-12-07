Gregorio Paltrinieri, Elisa di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. Un quartetto di campioni per inaugurare il viaggio della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026 da Roma verso tutta Italia. La fiamma era arrivata dalla Grecia accolta al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella e sabato mattina è stata protagonista della cerimonia ufficiale che allo Stadio dei Marmi ha dato il via al viaggio con un omaggio alla Capitale e ai principali monumenti.

Milano Cortina 2026: la fiaccola olimpica è partita da Roma, i tedofori del primo giorno

Lunga e ricca la lista dei tedofori della prima giornata: Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, il regista Giuseppe Tornatore, i cantanti Achille Lauro e Noemi, l’attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti.

Dopo Roma andrà a Viterbo e poi correrà per 63 giorni in 60 tappe lungo 12.000 km, attraversando 110 province e oltre 300 comuni. Il percorso si concluderà la sera del 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro.

Milano Cortina 2026: la fiaccola olimpica è partita da Roma, il 3 e 4 febbraio in Brianza

E prima passerà per la Brianza: a Seregno il 3 febbraio, l’ha annunciato con orgoglio il sindaco Alberto Rossi. Nel trasferimento da Bergamo, dovrebbe toccare Vimercate, Arcore e Lesmo per andare a Meda, prima di lasciare la Brianza monzese per approdare in quella comasca.

Il 4 febbraio sarà a Monza, ultima città di tappa prima dell’arrivo a Milano per l’ultima tappa e la cerimonia di apertura. La fiaccola attraverserà luoghi simbolo della città come la Villa Reale, dove ci sarà lo scambio dei tedofori, piazza Duomo e piazza Trento e Trieste dove sarà allestito un grande palco.