Monza-Resegone 2026: aprono le iscrizioni della classicissima

Ufficializzate le date della Monza-Resegone 2026, la classicissima del podismo organizzata dalla Sam, Società alpinisti monzesi: l’appuntamento con la 64esima edizione è fissato per il 20 giugno, affiancata dalla terza Monza Resegone Relay. Programma senza sorprese: partenza dall’arengario di Monza in serata e poi arrivo alla Capanna alpinisti monzesi sul Resegone.

Monza-Resegone 2026: si corre il 20 giugno, tutti i dettagli

Insieme alla Sam c’è il Comune di Monza a sostegno così come la Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), la collaborazione di Affari & Sport, Gruppo podistico villasantese, Gs Avis Seregno e Runners Desio. Due le formule, come in passato: la formula tradizionale, a squadre composte da tre atleti, che mantiene vivo lo spirito originario della competizione, e la Relay, la staffetta “che nelle ultime edizioni ha riscosso grande successo, ampliando la partecipazione e rendendo l’evento ancora più inclusivo”, dice la Sam che aggiunge: “La Monza Resegone si conferma una maratona di montagna unica nel suo genere, capace di unire resistenza, strategia e spirito di squadra“.

La versione classica prevede squadre che insieme affrontano 42 km di percorso e 1.000 metri di dislivello positivo lungo l’intero tracciato. La modalità Relay propone una staffetta in tre frazioni, con più runner che condividono l’esperienza della gara senza correre insieme: 15,3 km da Monza a Osnago, 15,7 km da Osnago a Olginate, 12,2 km da Olginate al rifugio Capanna alpinisti monzesi.

Le iscrizioni aprono mercoledì 7 gennaio sul sito della competizione. “La Monza Resegone è una sfida con se stessi, una notte che resta nella memoria di chi la vive – dice Enrico Dell’Orto, presidente della Società alpinisti monzesi – È fatica ma anche passione, spirito di squadra ed energia condivisa. Correre di notte, attraversare il territorio, salire verso la montagna accompagnati dal pubblico e dai compagni di squadra rende questa gara unica. Ogni anno rivediamo negli occhi dei runner lo stesso entusiasmo: è questo che dà senso al nostro impegno e che continua a far crescere la Monza Resegone”.

Tutte le informazioni aggiornate sui regolamenti – aggiunge la Sam – il percorso e le novità dell’edizione 2026 sono disponibili sul sito della Società alpinisti monzesi www.alpinistimonzesi.it, oltre che sulle pagine social dedicate alla Monza Resegone.