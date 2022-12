Ussmb premia lo sport di Monza e Brianza: Insegna d’oro a Matteo Pessina

Dopo tre anni di inevitabile sospensione, l’Ussmb – l’Unione società sportive Monza e Brianza attiva sin dal 1976 – torna a premiare gli sportivi benemeriti con le proprie onorificenze. La cerimonia è in programma mercoledì 14 dicembre alle 21 al Binario 7.

Ussmb premia lo sport di Monza e Brianza: Insegne anche a Mattia Muratore, Ronin, Astro Roller Skating e Mario Franchi

Diversi i campioni di ieri, di oggi e di domani che riceveranno un premio dalle mani del presidente dell’Unione Fabrizio Ciceri, dai suoi collaboratori e dalle autorità che interverranno.

Tra questi il capitano del Monza Matteo Pessina che verrà premiato con l’Insegna d’oro. Le altre Insegne d’oro saranno attribuite a Mattia Muratore, capitano degli Sharks, campioni di Italia di powerchair Hockey, che per l’occasione leggerà anche alcune pagine del suo libro “Sono nato così ma non ditelo in giro”; alla SSD Ronin, che quest’anno festeggia cinquant’anni di fondazione, all’Astro Roller Skating, che nel corso del 2022 ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale e a Mario Franchi, allenatore di nuoto, direttore tecnico del gruppo agonistico di H2O.

Ussmb premia lo sport di Monza e Brianza: la Stella d’oro in memoria di Antonio Padovano

La Stella d’oro sarà assegnata alla memoria di Antonio Padovano, presidente e artefice dei successi della Sanda Volley, mancato a fine agosto.

Ussmb premia lo sport di Monza e Brianza: Valori dello sport e Giovani Promesse

I premi Valori dello sport, dedicati a dirigenti, tecnici e volontari che spesso lavorano nell’ombra, andranno a Roberta Giussani, già pluricampionessa di spada, oggi insegnante all’ A.s.d. Brianzascherma, Romeo Ascherio del Moto Club Monza, Luigi Longoni, dirigente di Astro Roller Skating.

Spazio anche alle Giovani Promesse Filippo Bianchini di Atletica Monza, vice campione italiano Cadetti di salto in alto, Matteo Burburan della Forti e Liberi, campione italiano di corsa campestre nel cross corto promesse, Amelie Maiocchi delle Lame Oro, campionessa italiana di spada categoria Ragazze, Margherita Bonifaccio, velista, medaglia d’oro oro al campionato europeo di specialità.

Ussmb premia lo sport di Monza e Brianza: la serata

Il Premio Giornalistico Angelo Corbetta sarà tributato a Stefano Arosio. Presenterà la serata Vera Spadini, giornalista di Sky, volto della Moto Gp. Interverrà la cantante Benedetta Grasso, ex pattinatrice.

Ussmb premia lo sport di Monza e Brianza: anticipazioni sullo Sport Festival

Nel corso dell’evento saranno fornite alcune anticipazioni sul 46° Monza Sport Festival, la tradizionale kermesse organizzata dall’Ussmb in Autodromo che il prossimo anno si terrà il 29 e 30 aprile.