Triathlon: Murero conquista il sesto posto ad Alba Adriatica

Nei campionati italiani assoluti, disputati ad Alba Adriatica, Federico Murero e Simone Ceddia, della Polisportiva Team Brianza di Lissone, si sono classificati nell’ordine al sesto posto (quarto nella categoria Under 23) e al 29mo assoluto (14mo nella Cat.Elite). La gara è stata vinta da Sergiy Polikarpenko (C.S. Carabinieri) che con il crono 1h 44’14” è salito sul gradino più alto del podio nella specialità olimpica del triathlon (1,5 km nuoto, 40 km ciclismo, 10 km corsa). Murero ha concluso la sua eccellente prova in 1h46’29” quarto tra gli U23 dove si è imposto in 1h44’22 Pietro Giovannini (Raschiani Team). Piazzamento importante anche per Simone Ceddia sulla spinta del terzo posto conquistato a Vieste nel triathlon olimpico versione Gold, dove era stato protagonista di un bel confronto con Michele Gambitta e Salvatore Maccarone. Federico Murero è nato a Desio il 28 settembre 2001 e dal 2019 è tesserato al TTB Lissone dove ha cominciato a fare triathlon.

Triathlon: Murero, Ceddia e i giovani

Dagli 8 ai 16 anni ha praticato soprattutto calcio, ma contemporaneamente si è dedicato anche ad altre discipline sportive: nuoto, ciclismo, atletica e vela. Ad Alba Adriatica, inoltre, nel campionato italiano Age Group, Luca Spagnotto, altro atleta TTB, si è classificato quinto nella categoria S3 dove ha vinto Pietro Santini (Firenze Tri). Nella giornata degli assoluti un gruppo di atleti TTB ha gareggiato nell’aquathlon di Mandello Lario (due percorsi di corsa a piedi e uno a nuoto) tappa della Coppa Lombardia (categorie Giovani e Age group) organizzata dalla locale Polisportiva che, nonostante il meteo inclemente, ha gestito la manifestazione perfettamente. I risultati più rilevanti sono stati quelli di Giacomo Giorgini primo classificato nella categoria Youth B Nord Ovest, di Stefano Giorgini terzo categoria ragazzi e da Martina Ripamonti seconda nella Age Group. Primi posti di categoria inoltre di Alice Bianucci nella Cat.S2 (quarta assoluta); nella S3 di Andrea Motta (quinto assoluto) con Valerio Calandra in quarta posizione; nella S4 di Luca Bertacchini (nono assoluto); di Luca Giorgini nella S2 e sesto assoluto. Infine terzo posto di Matteo Piscione (M 1).