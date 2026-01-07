Tiro con l’arco, un pieno di medaglie per le società brianzole

La stagione 2026 di tiro con l’arco indoor, con paglioni a 18 metri dalle piazzole di tiro, per numerosi arcieri brianzoli è iniziata a Bonate Sotto in due gare organizzate nel Centro Sportivo del comune bergamasco dall’Asd Bosco delle Querce di Seveso.

Nella prima gara riservata solo alle categorie giovanili a festeggiare sono stati due giovani affiliati alla società Bosco delle Querce che hanno gareggiato nella specialità Arco Olimpico: Mattia Innocente si è imposto nella categoria allievi e Thomas Somaschini nei giovanissimi.

Mattia Innocente (Bosco delle Querce Seveso)

Tiro con l’arco, le prime gare indoor 2026 a Bonate

Nella seconda gara, erano presenti atleti dell’Asd Arcieri del Borgia – Usmate Velate, Arco Monza e Brianza, Compagnia Arcieri del Sole – Solaro, Burarco Vimercate e Bosco delle Querce capaci di vincere medaglie individuali e con le rispettive squadre.

La stagione per tre formazioni di Solaro è iniziata sul primo gradino del podio dell’olimpico con il team senior maschile e nell’arco nudo con quelli senior femminile e master maschile. Il team Arcieri del Borgia ha vinto l’argento nell’olimpico superando quello dell’Arco Monza e Brianza mentre nel compound l’oro ha premiato le atlete in pedana per la Burarco Vimercate. Due medaglie d’oro sono state vinte nel settore maschile, dal Bosco delle Querce di Seveso: una nell’olimpico con i master, l’altra nell’arco nudo con i senior.

Tiro con l’arco, le medaglie nelle prove individuali

Nelle prove individuali gli arcieri del Bosco delle Querce hanno vinto medaglie nell’olimpico con la senior Beatrice Prandini l’argento quindi con i master Massimo Valenti quella d’oro e con Paolo Nozza quella d’argento. Quest’ultimo atleta ha poi vinto il bronzo nell’arco nudo posizionandosi alle spalle del compagno di colori Eric Esposito mentre nel settore femminile Chiara Pavone ha vinto l’argento. Inoltre nel compound, il senior Valerio Ravasi si è posizionato al primo posto ex aequo con Cortinovis (Arc.Gufi del Brembo) e, al terzo, Mark Mikhylovskiy. Sei medaglie sono state vinte da arcieri di Solaro: nell’olimpico i senior Alberto Costanzo (oro), Riccardo Dilecce (argento), Samuele Grazioli (bronzo); nell’arco nudo la senior Stefania Pignalosa; dai master Adriano Fabbian (oro) e Massimo volpi (bronzo).