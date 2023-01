Tiro con l’arco, le società brianzole in evidenza nelle ultime gare disputate

Arcieri brianzoli dalla mira infallibile anche nelle gare indoor disputate a Solaro ed a Robecchetto con Induno. In quest’ultima località, nella manifestazione organizzata dagli Arcieri Tre Torri, sul primo gradino del podio nella divisione arco nudo sono saliti Maria Carla Corti (Polisportiva Besanese-Besana) nella categoria Master e Nicola Gasbarro (Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza) nei Seniores. Nelle gare a squadre brillano i due ori conquistati da Besana Brianza: nell’olimpico da quella Seniores maschile (Carmine Andrea Madeo, Giampaolo Durante, Mattia Brotto) e da quella Master femminile (Maria Carla Corti, Marica Redaelli e Letizia Muzzupappa).

Tiro con l’arco: a Solaro brilla Tanya Giaccheri

Al centro sportivo “Gaetano Scirea” di Solaro il predominio degli arcieri brianzoli è stato avviato nell’olimpico dalle vittorie della Senior Tanya Giaccheri (Aeronautica Militare-Bosco delle Querce Seveso) e dagli Juniores Alessio Mangerini e Linda Peverelli (Compagnia Arcieri del Sole-Solaro). Nella categoria dei Giovanissimi spiccano invece i successi dei sevesini Alyssa Bai e Mattia Innocente. A dominare la scena nel compound sono stati gli atleti della Burarco Vimercate: lo evidenziano le medaglie d’oro vinte da Valeria Giacomina Fermini e da Rodrigo Donatiello (Seniores); quindi da Claudia Nardecchia e Christian Pomarico (Allievi), Mirko Lacapra (Ragazzi). Nell’arco nudo le vittorie sono state firmate da atleti della Compagnia Arcieri del Sole: Gianluigi Alberti (Master) e Martina Emilia Lo Coco (Giovanissime). Grande prova di forza anche dalle squadre brianzole, a iniziare da quelle degli Arcieri del Sole, che si sono imposte nell’olimpico categoria Seniores maschile (A. Mangerini, A. Beraldo, F. Teso); categoria Juniores femminile (L. Peverelli, A. Grosso, Y. Piao) e maschile (M. Gagliano, A. Costanzo, D. Friso); categoria Ragazze (G. Piao, C. Porro, I. Demartis). Nell’arco nudo ha vinto l’oro la squadra Master (G. Alberti, M. Volpi, A. Fabbian). Nel compound sul primo gradino del podio è salita la formazione Allieve della Burarco Vimercate (C. Nardecchia, C. Brioschi, B. Trevisanut). Infine le squadre Bosco delle Querce di Seveso hanno vinto l’oro nella categoria Allievi (L. Biffi, A. Pozzi, L. Redigolo) e nella categoria Giovanissimi settore maschile (M. Innocente, T. Colombini, R. Pontiggia) e femminile (A. Bai, C. Nicoli, A. Bottan).