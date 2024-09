Tiro con l’arco, gli atleti brianzoli grandi protagonisti nelle gare di Bellusco e di Castiglione Olona

La stagione è iniziata con gare incluse nel ranking che hanno favorito la partecipazione di arcieri interessati a racimolare punti per poter gareggiare in manifestazioni con in palio titoli nazionali.

Tiro con l’arco: Burarco Vimercate in evidenza a Bellusco

A Bellusco, nell’indoor organizzato dalla Polisportiva Bellusco sezione tiro con l’arco, tra i 128 concorrenti i più premiati sono stati quelli affiliati a società della Brianza. La società Burarco Vimercate ha vinto sette medaglie individuali: nell’olimpico con Andrea Brambilla (Junior–oro) e con Virginia Rizzi (Senior-bronzo); nel compound con Camilla Brioschi (Junior–oro), con le Allieve Camilla Nardecchia (oro), Martina Spinelli (argento), Bianca Armillotta (bronzo) e con Christian Pomarico (Allievo-argento). Due squadre femminili hanno vinto l’oro: le Seniores nell’olimpico, le Allieve nel compound. Il Master Paolo Nozza (Bosco delle Querce Seveso) ha vinto il bronzo nell’olimpico e l’oro nell’arco nudo. Due atleti Seniores degli Arcieri del Borgia di UsmateVelate hanno vinto le medaglia: d’argento nell’olimpico con Marco Scaccabarozzi, d’oro nell’arco nudo con Daniela Sangiorgio. Gli atleti Master della Compagnia Arcieri Seregno hanno vinto due argenti: individuale con Claudio Milanetto e con la squadra. La Compagnia di Monza e Brianza ha vinto medaglie individuali nel compound con Stefano Frigerio (bronzo, Senior), nell’arco nudo con Elena Imprenti (argento, Senior), con i Master Roberto Pancot (oro), Valerio Montanari (bronzo) e una d’oro con la squadra Master. Infine la Polisportiva Bellusco ha vinto medaglie di bronzo con atlete Master: nell’olimpico Margherita Gironi, nell’arco nudo Simona Biella.

Tiro con l’arco: brilla come sempre la stella di Tanya Giaccheri

A Castiglione Olona Tanya Giaccheri (Bosco delle Querce Seveso) ha fatto valere la sua supremazia tecnica anche nella specialità tiro di compagna vincendo la sua sedicesima gara stagionale. Fari puntati nell’arco nudo anche su Chiara Pavone (Bosco delle Querce) per aver vinto l’oro e su Marina Mostardini (Burarco, argento); quindi su Cecilia Padovan (Junior) e Massimo Volpi (bronzo) entrambi Compagnia Arcieri Del Sole Solaro. Infine nell’arco istintivo Michele Sternai (Compagnia d’archi Meda) ha vinto l’oro.