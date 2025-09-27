Seveso Sport

Tiro con l’arco, Brianza protagonista a Castiglione Olona e Milano

In due prove interregionali, sono arrivati risultati moto importanti. Bene, tra gli altri, Chiara Pavone ed Eric Esposito della società Bosco delle Querce
di
Tiro con l'arco 2025 gara Castiglione Olona
Chiara Pavone, seconda da sinistra, al tiro

Arcieri brianzoli da protagonisti nella gara interregionale, specialità tiro di campagna, organizzata a Castiglione Olona dall’Asd Arcieri Castiglione Olona. Nella divisione arco nudo, categoria Senior, spiccano le vittorie di Chiara Pavone e di Eric Esposito, entrambi della società Bosco delle Querce di Seveso. Chiara ha raccolto 249 punti, cinque in più rispetto a Michela Casciani (Arcieri del Gufo Moncalieri) e ha conquistato la sua terza vittoria stagionale, mentre Eric, con 342 punti, ha festeggiato la nona vittoria con un vantaggio di 26 punti su Pietro Maiocchi (Compagnia Arcieri del Sole-Solaro). Affermazione di prestigio, l’undicesima in questo 2025, anche per il Master Paolo Nozza (Arcieri Bosco delle Querce) vincitore nell’olimpico, con 308 punti davanti a Arno Azzini (Burarco Vimercate), medaglia d’argento con 280 punti. A Castiglione Olona hanno vinto medaglie nell’olimpico anche due atlete della Polisportiva Besanese: Camilla Agrati (oro, Junior) e Maria Carla Corti (bronzo, Master); nell’arco istintivo, categoria Master, Carlo Meazza della Compagnia D’Archi – Meda. Inoltre, hanno vinto medaglie individuali due atleti Senior della Compagnia Arcieri del Sole: Emanuele Grazioli (oro, olimpico) e Andrea Beraldo (bronzo, compound).

Tiro con l’arco: i risultati di una gara interregionale a Milano

Tiro con l'arco 2025 gara Milano
Da sinistra, Sangiorgio, Passoni e Imprenti

A Milano, in una gara interregionale, inserita nel ranking, organizzata dagli Arcieri San Bernardo con paglioni a 25 metri, spiccano i risultati degli arcieri tesserati alla società Burarco Vimercate e precisamente con le atlete Senior Virginia Rizzi e Chiara Marika Fabrizi, prima e seconda nell’olimpico, e successivamente prime classificate anche con la squadra completata da Eleonora Bezza; quindi, il terzo posto della squadra Master con Giuseppe Raverzani, Andrea Sansone, Giovanni Crippa. Importanti prestazioni anche quelle degli arcieri Senior della Compagnia di Monza e Brianza che nell’olimpico hanno vinto l’oro con Andrea Ballo, quindi l’argento con la squadra completata da Stefano Ponti e Denis Benedetti. Nell’arco nudo, sul podio del settore femminile, sono salite nell’ordine Alessia Passoni, Daniela Sangiorgio e Elena Imprenti che hanno replicato con l’oro a squadre.

L'autore

Decano dell’informazione sportiva brianzola, giornalista pubblicista iscritto all’Albo dal 1976. Appassionato di calcio, impegnato nella diffusione di sport dai più considerati “secondari” (ginnastica artistica/ritmica, tiro con l’arco, ski-roll, sci di fondo, nuoto sincronizzato etc.).

Tags