Arcieri brianzoli da protagonisti nella gara interregionale, specialità tiro di campagna, organizzata a Castiglione Olona dall’Asd Arcieri Castiglione Olona. Nella divisione arco nudo, categoria Senior, spiccano le vittorie di Chiara Pavone e di Eric Esposito, entrambi della società Bosco delle Querce di Seveso. Chiara ha raccolto 249 punti, cinque in più rispetto a Michela Casciani (Arcieri del Gufo Moncalieri) e ha conquistato la sua terza vittoria stagionale, mentre Eric, con 342 punti, ha festeggiato la nona vittoria con un vantaggio di 26 punti su Pietro Maiocchi (Compagnia Arcieri del Sole-Solaro). Affermazione di prestigio, l’undicesima in questo 2025, anche per il Master Paolo Nozza (Arcieri Bosco delle Querce) vincitore nell’olimpico, con 308 punti davanti a Arno Azzini (Burarco Vimercate), medaglia d’argento con 280 punti. A Castiglione Olona hanno vinto medaglie nell’olimpico anche due atlete della Polisportiva Besanese: Camilla Agrati (oro, Junior) e Maria Carla Corti (bronzo, Master); nell’arco istintivo, categoria Master, Carlo Meazza della Compagnia D’Archi – Meda. Inoltre, hanno vinto medaglie individuali due atleti Senior della Compagnia Arcieri del Sole: Emanuele Grazioli (oro, olimpico) e Andrea Beraldo (bronzo, compound).

Tiro con l’arco: i risultati di una gara interregionale a Milano

Da sinistra, Sangiorgio, Passoni e Imprenti

A Milano, in una gara interregionale, inserita nel ranking, organizzata dagli Arcieri San Bernardo con paglioni a 25 metri, spiccano i risultati degli arcieri tesserati alla società Burarco Vimercate e precisamente con le atlete Senior Virginia Rizzi e Chiara Marika Fabrizi, prima e seconda nell’olimpico, e successivamente prime classificate anche con la squadra completata da Eleonora Bezza; quindi, il terzo posto della squadra Master con Giuseppe Raverzani, Andrea Sansone, Giovanni Crippa. Importanti prestazioni anche quelle degli arcieri Senior della Compagnia di Monza e Brianza che nell’olimpico hanno vinto l’oro con Andrea Ballo, quindi l’argento con la squadra completata da Stefano Ponti e Denis Benedetti. Nell’arco nudo, sul podio del settore femminile, sono salite nell’ordine Alessia Passoni, Daniela Sangiorgio e Elena Imprenti che hanno replicato con l’oro a squadre.