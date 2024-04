Tiro con l’arco, a Carvico in evidenza Tanya Giaccheri del Bosco delle Querce Seveso

A Carvico gli arcieri tesserati a società della Brianza hanno vinto sette medaglie (cinque individuali e due con le squadre) nella gara “Hunter & Field” inclusa nel ranking, organizzata dagli Arcieri Lariani in collaborazione con la Compagnia Arcieri dell’Isola Bergamasca Orobici. Innanzitutto Tanya Giaccheri, atleta Senior di Meda (è tesserata al C.S. Aeronautica Militare ma può gareggiare anche per la società Bosco delle Querce Seveso) ha festeggiato la sua sesta vittoria in questa stagione imponendosi nell’arco olimpico con ampio margine su Elena Fustinoni (Airone -Turate). La talentuosa atleta con la squadra sevesina completata da Chiara Pavone e Giorgia Rota ha vinto poi l’argento. Da Carvico altri arcieri di Seveso sono rientrati in sede con medaglie al collo. Sono Paolo Nozza (oro, olimpico, categoria Master), Giorgia Rota (argento, compound, Senior), Amalia Stucchi (oro, compound, Master). Inoltre, la squadra maschile di Seveso con Diego Nespoli, Valeria Ravasi, Paolo Nozza ha vinto il bronzo. Infine Marina Mostardini (categoria Senior–Burarco Vimercate) ha vinto l’argento nell’arco nudo.

Tiro con l’arco: Brianza in gran spolvero anche a Milano

Beatrice Prandini con Alice Piran

Arcieri brianzoli protagonisti anche a Milano nell’interregionale 72 frecce, incluso nel ranking e valevole per la qualificazione ai campionati italiani. Tre atleti della società Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza sono tornati in sede con medaglie al collo: nell’olimpico, Simone Canzi (categoria Master) ha vinto l’argento; nell’arco nudo, i Seniores Alessia Passoni l’oro e Nicola Gasbarro l’argento. Anche gli arcieri della Burarco Vimercate hanno vinto medaglie: sono Giovanni Francio (bronzo, olimpico, Master), Valeria Giacomina Fermini (oro) e Laura Perego (bronzo) entrambe Seniores nel compound. Infine, il Senior Francesco Toso ha vinto il bronzo nell’olimpico e la Junior Cecilia Padovan (entrambi Arcieri del Sole Solaro) l’oro nell’arco nudo; la Junior Beatrice Prandini (Bosco delle Querce Seveso) l’oro nel compound; Simona Biella Master (Polisportiva Bellusco-Tiro con l’arco) l’argento nell’arco nudo.