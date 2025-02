Motomondiale: torna il motorhome “Casa Beta” nelle tappe europee, con eventi esclusivi per clienti e partner. Prosegue anche il progetto social “Beta Tools Racing” per portare gli appassionati dentro i box. Con la nuova stagione del motomondiale in arrivo, Beta Utensili, leader in Europa nella produzione di utensili professionali e attrezzature da lavoro per i professionisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione e da sempre di casa nei box delle principali scuderie, torna in pista con diverse novità.

Motomondiale: consolidato il legame con il team Speed Up

La principale è il consolidamento della presenza in Moto2 e del legame con il team Speed Up in qualità di official sponsor: diverse le iniziative firmate Beta con il team guidato dall’esperienza del fondatore Luca Boscoscuro, che schiererà nella stagione 2025 i piloti Alonso López e la new-entry Celestino Vietti. L’azienda con sede a Sovico sarà come sempre al fianco della scuderia durante tutto il campionato con i suoi utensili e attrezzature per garantire prestazioni eccellenti. Beta, oltre ad essere protagonista nei box, avrà grande visibilità in ben 8 tappe (di cui 3 fuori dall’Europa) vestendo di arancione Beta la livrea delle moto e le divise del team, oltre alla presenza anche per quest’anno del motorhome “Casa Beta”, punto di riferimento per eventi esclusivi con i clienti e i partner nelle tappe europee.

Motomondiale: la soddisfazione del presidente Roberto Ciceri

«Con il consolidamento della sponsorship con il team Speed Up e il ritorno dell’esperienza del motorhome “Casa Beta” anche per la stagione 2025, continueremo ad offrire esperienze uniche ai clienti Beta. Anche per questa stagione ci confermiamo protagonisti nel mondo delle due ruote con 31 partnership esclusive nei team di MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike e Supersport -commenta Roberto Ciceri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Beta-. Il nostro impegno nel Motorsport è anche il riflesso della passione per l’innovazione e l’eccellenza, che ci caratterizza da generazioni. Perciò avanti così: orgogliosamente a fianco dei più grandi campioni e team, che ci ispirano a migliorarci costantemente». Oltre al rafforzamento della sponsorizzazione con il team Speed Up, Beta aumenta la propria presenza anche nel campionato mondiale Superbike, passando da 4 sponsorizzazioni nella scorsa stagione a 7 nel 2025. Fra queste, la nuova collaborazione con il ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, che l’anno scorso è tornato a vincere il mondiale delle derivate di serie con il campione turco Toprak Razgatlioglu. Dopo il successo del primo anno di attività (oltre 54 mila follower, più di mezzo milione di interazioni e 31 milioni di utenti raggiunti in soli 10 mesi), il progetto social “Beta Tools Racing” dedicato agli appassionati di motorsport e racing scalda i motori e ritorna nei box per raccontare il dietro le quinte dei circuiti internazionali attraverso live e contenuti video originali. L’iniziativa digitale, che si declina sui canali Facebook e Instagram, si arricchirà anche con video-interviste esclusive ai team principali e ai quartier generali delle diverse squadre sponsorizzate, offrendo agli appassionati un accesso privilegiato sui retroscena delle competizioni più emozionanti.