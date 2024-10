Skiroll: Team Brianza Lissone sesto in Coppa Italia NextPro su 112 club

All’atto conclusivo della Coppa Italia NextPro di Skiroll sulle strade di Trento e del Monte Bondone si sono presentati, tra gli altri, tredici atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone che con i punti raccolti nella gara sprint di 200m in skating e quella in salita sulla strada del Monte Bondone, hanno posizionato al sesto posto la società presieduta da Maurizio Mariani.

Skiroll: Team Brianza Lissone sesto in Coppa Italia NextPro su 112 società, la soddisfazione del responsabile tecnico Salvioni

«Al prestigioso piazzamento ottenuto in un circuito dove erano presenti 112 club, vanno aggiunti quattro podi raccolti dai nostri atleti nelle classifiche di categoria – spiega Carlo Salvioni responsabile tecnico del team – Sono quelli di Romeo Cesana secondo nella M5; quindi di Camilla Crippa nella U20, Alessandro Biella nella U18 e Marco Forzatti nella M3, tutti al terzo posto nelle rispettive categorie. Altrettanto significativi sono il quarto posto di Gabriele Biella tra gli M2, il sesto di Carlo Mariani e di Sofia Forzatti ed il settimo di Arianna Forzatti tra gli Under 16. Inoltre nell’assoluta Camilla Crippa e Valeria Pagani si sono posizionate al settimo e al 13mo posto. Sono risultati importanti ottenuti da atleti che si sono sacrificati nei mesi estivi con allenamenti intensivi ma soprattutto confrontandosi con giovani tesserati a club che svolgono un’intensa attività a livello nazionale senza trascurare quelli presenti in discipline invernali come risulta anche dalla classifica finale della Coppa Italia in cui Sc Winter Subiaco, Sc Orsago e Sc Valdobbiadene occupano i primi tre posti sul podio».

Lissone Skiroll Biella Alessandro 3° Lissone skiroll Cesana Roneo 2° Lissone skiroll Forzatti Marco 3°

In particolare, nella sprint disputata a Trento sotto la pioggia questi i risultati più significativi degli atleti della Polisportiva Team Brianza; categoria U16: 10^ A.Forzatti, 12ma S.Forzatti; assoluta: 8^ C.Crippa, 14ma V.Pagani, 15ma Angelica Mariani. Nella gara in salita valevole per la Coppa Italia, e per il Campionato Italiano (Assoluto, Giovani U 18 e 20, Master) che ha radunato al via un gran numero di partecipanti da segnalare nella cat. U16 km 4,5 di Coppa Italia il nono e il 12mo posto di A.Forzatti e di S.Forzatti, l’ottavo di C.Mariani; nella assoluta Femminile km 4,5 il decimo di C.Crippa (sesta nel Campionato italiano Giovani); tra i Master 4 e 5: 14mo R.Cesana, 20mo Giorgio Bianchini.