Skiroll, la stagione estiva e la Brianza nelle squadre regionali

Al via della stagione dello skiroll, disciplina sportiva praticata da atleti che gareggiano anche nello sci di fondo, mancano pochi giorni e il Comitato Alpi Centrali Fisi ha ufficializzato il nuovo staff tecnico e i vari gruppi delle Squadre Regionali.

Skiroll, la stagione estiva: commissioni e tecnici

Innanzitutto Carlo Salvioni (Polisp.Brianza Lissone) è il nuovo Responsabile; la commissione di lavoro invece è composta da Marco Ripamonti (Sc.Lissone), Christian Fraschetta (Sc.Bobbio), Carla Ticozzi (Nordik Ski Valsassina) e Valeria Pagani (Polisp.Brianza).

I tecnici che seguiranno i gruppi alle gare sono Simone Ripamonti (Sc.Lissone), ex azzurro di skiroll, e Furio Agradi di Triuggio, laureato in Scienze Motorie e laureando in fisioterapia.

Skiroll, la stagione estiva: gli atleti

Gli atleti sono stati inseriti in tre squadre: in quella Regionale sono Camilla Crippa U20 (Polisp.Brianza); Flavia Epis U 20 e Stefano Epis U18 (Goggi Bergamo); Maria Invernizzi U 18 (Valsassina); nella squadra Osservati Aurora Invernizzi U 16 (Valsassina) e Carlo Mariani Carlo U16 (Polisp.Brianza). Infine la squadra “Progetto Sviluppo” è composta da Fabian Carrara U 18 (Clusone), Luca e Mattia Di Gregorio U 16 (Com.Montana Valsassina), dalle sorelle monzesi Arianna e Sofia Forzatti U16 (Polisp.Brianza) e da Anna Piantoni U 16 (Bergamo)

Skiroll, la stagione estiva: «La novità del gruppo “Osservati”»

«Quest’anno è stato creato il gruppo Osservati con due giovani che la scorsa stagione si sono aggiudicati la Coppa Italia pur al primo anno nella categoria U16 – spiega Carlo Salvioni – Il Progetto Sviluppo, è formato da giovani che si sono distinti in più occasioni. Inoltre i due gruppi talvolta gareggeranno con atleti più esperti per perfezionare le loro conoscenze mentre domenica 21 aprile a Castione della Presolana è previsto il primo allenamento anche per programmare le gare della imminente stagione».