Serie A, Monza-Juventus LIVE 1-2: nuovo sorpasso ospite con Nico Gonzalez, primo tempo vivace

⚪⚫️ 49′ Risponde subito la Juve con un potente tiro di Yildiz diretto sotto la traversa, Turati allunga i guantoni deviando in corner.

⚪🔴 48′ La prima azione degna di nota della ripresa è del Monza con una rasoiata velenosa di Bianco, respinge attentamente Di Gregorio.

🔄 46′ Cambio nella Juventus: al posto di Koopmeiners entra Thuram.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: la Juventus conduce 2-1 grazie alle reti siglate da McKennie e Nico Gonzalez, intervallate dal gol di Birindelli.

⚠️ Assegnati 2 minuti di recupero.

⚪🔴 41′ Reazione Monza con Caprari e Mota Carvalho che calciano da ottima posizione, Koopmeiners si immola due volte intercettando la sfera. Doppia grande chance per i bagai.

⚪⚫️ 39′ Azione insistita degli ospiti che passano nuovamente in vantaggio, questa volta con un tocco ravvicinato di Nico Gonzalez che insacca da pochi passi. MONZA-JUVENTUS 1-2

⚽️ GOL DELLA JUVENTUS!

🧐 Primo gol in Serie A per Samuele Birindelli.

⚪🔴 22′ Pareggio del Monza con un’azione ben manovrata: traversone dalla sinistra di Carboni per il tiro al volo di Birindelli che spedisce la sfera all’angolino. MONZA-JUVENTUS 1-1

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

🟨 15′ Ammonito Pedro Pereira per un fallo commesso su Yildiz.

⚪⚫️14′ Corner di Koopmeiners e tocco sotto porta di McKennie che sfugge a Carboni battendo Turati. MONZA-JUVENTUS 0-1

⚽️ GOL DELLA JUVENTUS!

⚪⚫️ 13′ Su azione da corner è Nico Gonzalez a svettare di testa, Turati prodigioso devia in angolo.

⚪🔴 10′ Contropiede velenoso a tinte biancorosse con Caprari che mira col destro all’angolino, palla fuori di un soffio.

⚪🔴 5′ Tiro velleitario di Mota Carvalho che non inquadra lo specchio.

⚪⚫️ 2′ Disimpegno errato della difesa biancorossa, per poco non ne approfitta Yildiz con un rimpallo fortunoso che sorvola la traversa.

⚪🔴 1′ Il primo sussulto del match arriva dopo 40 secondi con un diagonale morbido di Birindelli, blocca Di Gregorio.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A, in programma domenica 22 dicembre alle 20.45, nella suggestiva cornice dell’U-Power Stadium, il Monza di Alessandro Nesta ospita la Juventus di Thiago Motta. Momento delicatissimo per la squadra biancorossa che è attualmente all’ultimo posto della classifica, a quota dieci punti, ed è alla ricerca di un successo che in campionato manca da oltre due mesi, ossia dalla vittoriosa trasferta in terra scaligera datata 21 ottobre (Hellas Verona-Monza 0-3, doppietta di Mota Carvalho e gol di Bianco, ndr) mentre tra le mura amiche il segno 1 non compare dal lontano 16 marzo 2024 (Monza-Cagliari 1-0, rete di Maldini, ndr).

Periodo non facile anche per la squadra bianconera, afflitta da una reiterata “pareggite”, cinque consecutivi e dieci in totale, che l’hanno allontanata progressivamente dal treno Scudetto.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (4-4-2): Turati; Pedro Pereira, D’Ambrosio, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Izzo, Sensi, Forson, Maric, Postiglione, Martins, Colombo, Ciurria. All. Alessandro Nesta.

⚪⚫️ JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Thuram, Fagioli, Cambiaso, Mbangula. All. Thiago Motta.