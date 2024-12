Serie A, Nesta su Monza-Juventus 1-2: «Abbiamo subito gol evitabili»

Nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A il Monza di Alessandro Nesta cade in casa contro la Juventus di Thiago Motta col risultato di 2-1. Primo tempo vivace con i brianzoli capaci di pareggiare il momentaneo vantaggio realizzato da McKennie con un’azione ben orchestrata: traversone dalla sinistra di Carboni e tiro al volo di Birindelli che non lascia scampo all’ex Di Gregorio. Bianconeri poi avanti nel punteggio con la rete del definitivo 2-1 ad opera di Nico Gonzalez. Dopo la sconfitta odierna e la concomitante vittoria odierna del Venezia sul Cagliari, il Monza è da solo all’ultimo posto della classifica di Serie A.

Serie A, Monza-Juventus: le dichiarazioni di Alessandro Nesta

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto a fine gara l’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, che ha commentato l’incontro disputato contro i bianconeri di Thiago Motta. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico romano ai giornalisti presenti:

«Commento sul match? Se abbiamo questo spirito, avremo sempre dei vantaggi. Perciò dovremmo avere costanza anche contro le piccole. Pensa di riproporre questo sistema di gioco? Ci dà più equilibrio. Ci siamo inventati Birindelli mezz’ala. La squadra è più solida ma a centrocampo stiamo giocando sempre con Bondo e Bianco. Cosa può dire l’allenatore? Anche oggi due gol evitabili. Oggi commettiamo delle ingenuità: sono di vario tipo ma noi possiamo far meglio. Errori difensivi? Ripeto, sono stati gol evitabili. Le cose più pericolose erano le ali. C’è sempre qualcosa. Sente che adesso la squadra debba sentire il rischio del pericolo? Lo abbiamo percepito prima di stasera. A volte è una questione tattica e a volte è una questione mentale. Partita da spartiacque per ripartire? Penso che la solidità ce la danno tre centrocampisti ma abbiamo giocato sempre con due. Birindelli oggi ha giocato benissimo: lui è un soldato. Mi dispiace per i giocatori, meritavamo qualcosa in più. Azione dell’81’ sul fallo di McKennie? Io ho visto che lui apre un po’, era in area di rigore. Non sia mai. Poco minutaggio di Sensi? Ho fatto una valutazione di gambe, Stefano sta crescendo ma ho fatto una valutando soprattutto sulla fase difensiva. Stefano sarà utile in altre partite e avrà il suo momento».