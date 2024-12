Birindelli su Monza-Juventus 1-2: «Esplosione di gioia per il mio primo gol in Serie A. Domani riazzeriamo tutto»

Posticipo amaro per il Monza di Alessandro Nesta che cede il passo alla Juventus di Thiago Motta. Accade tutto nel primo tempo: vantaggio bianconero al 14′ con McKennie, momentaneo pareggio di Birindelli al 22′ e gol vittoria di Nico Gonzalez al minuto 39. Si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato per i ragazzi di mister Nesta, sempre più in crisi di risultati. La formazione biancorossa si trova attualmente all’ultimo posto della graduatoria.

Serie A, Monza-Juventus: le dichiarazioni di Samuele Birindelli

Il gol del pareggio illusorio del Monza lo ha realizzato Samuele Birindelli: si tratta del suo primo gol in assoluto in Serie A.

Emozione per il primo gol in Serie A? Si. Un’esplosione di gioia. Sono andato ad abbracciare la panchina, quindi mister Nesta e Rubinacci (tecnico in seconda del Monza, ndr). Come ti sei trovato da mezz’ala? In passato solo nel Settore Giovanile. Potevo trovarmi a mio agio anche senza la linea accanto. Stagione? Il campionato è ancora lungo. L’atteggiamento deve essere positivo. Tutti i giorni ce la mettiamo tutta. Dobbiamo cercare di fare qualche punto in più e di continuare a lottare nelle aree di rigore perché lì si vincono le partite. Quanto vi pesa la classifica? La classifica fa più male. Domani riazzeriamo tutto perché siamo un gruppo coeso e positivo. Secondo me dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte. Che margini di miglioramento hai in questo ruolo? Il mister mi ha dato dei compiti ben precisi: attaccare gli spazi e fraseggi in mezzo al campo. Si tratta di un’esperienza in più che mi può completare giocando in un altro ruolo, un po’ come Cambiaso.