Serie A, Thiago Motta su Monza-Juventus 1-2: «Il Monza ha giocatori di qualità ma noi abbiamo fatto meglio»

Nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A la Juventus di Thiago Motta espugna l’U-Power Stadium battendo il Monza di Alessandro Nesta col risultato di 2-1. Accade tutto nel primo tempo: vantaggio bianconero al 14′ su azione da corner con un tap-in sotto porta di McKennie; pareggio biancorosso al 22′ al termine di una bella azione finalizzata dal cross di Carboni per il tiro al volo di Birindelli insaccatosi all’angolino; nuovo vantaggio ospite al 39′ con la rete del definitivo 2-1 realizzata da Nico Gonzalez.

Serie A, Monza-Juventus 1-2: le dichiarazioni di Thiago Motta

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto a fine gara l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, che ha commentato la gara disputata contro i brianzoli guidati da Alessandro Nesta. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico bianconero ai giornalisti presenti:

«Prestazione? Abbiamo disputato una partita per vincerla. Abbiamo controllato bene, potevamo fare meglio nel secondo tempo con le transizioni. Infortunio Koopmeiners? Pensiamo non sia nulla di importante ma domani lo valuteremo. Speriamo stia bene. Fase difensiva? Il Monza ha giocatori di qualità ma noi abbiamo fatto meglio. Dobbiamo migliorare su tutto. Si aspettava di stare più avanti in classifica? Noi oggi abbiamo fatto bene. Il percorso è fare partite come quella di stasera, fa parte della nostra crescita. Importanza di McKennie? Ha giocato in un ruolo non suo. Come Koopmeiners. Non è un caso che entrambi hanno segnato. Hanno mostrato entrambi grande disponibilità. Adzic? Un ragazzo che in allenamento si impegna tantissimo e cerca di fare concorrenza agli altri. Non dimentichiamoci dell’età perché è un ragazzo troppo giovane. Nico Gonzalez? Sta facendo molto bene e ha meritato di fare il gol. Koopmeiners? Ha tutte le qualità per giocare anche da interno di centrocampo. Che Monza ha trovato e un consiglio su Nesta? Non ha bisogno di consigli. Ha giocato una buona partita e ha calciatori di valore. Nico Gonzalez? Lui è un ragazzo importantissimo per noi. Anche a livello di spogliatoio, sono contento per lui. Vlahovic? Dusan ha fatto una grande prestazione. Sono contento per come ha giocato».

Serie A, Monza-Juventus 1-2: le dichiarazioni di Manuel Locatelli

Dopo l’allenatore Thiago Motta è intervenuto in sala stampa anche il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. Ecco le sue dichiarazioni: «Commento sulla partita? Oggi era fondamentale portare a casa i tre punti. Dobbiamo ripartire da qui. Personalità? Fa parte del percorso di crescita che stiamo facendo. Il risultato come quello di oggi ti aiuta ad affrontare le partite. Cosa cambia giocare accanto a Koopmeiners? Quando giochi con calciatori di alto livello diventa semplice giocare. Partita da difensore centrale? Quando giochi ad alto livello, sei disposto a dare massima disponibilità in tutti i ruoli. Di Gregorio? Un ragazzo intelligente. Tutti e tre i portieri sono una parte importante dello spogliatoio. Michele è un ragazzo di prospettiva che ci dà una mano».