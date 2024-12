Monza-Juventus 1-2, le pagelle: solito copione, bene Birindelli, poco dalla panchina

MONZA-JUVENTUS 1-2 (1-2)

Marcatori: pt 14’ McKennie, 22’ Birindelli, 39’ Nico Gonzalez

Monza (5-3-2) Turati 5; Pedro Pereira 5.5 (26’ Ciurria 6.5), D’Ambrosio 6 (38’st Izzo n.g.), Pablo Marì 6.5, Carboni 5, Kyriakopoulos 5.5; Birindelli 7 (41’st Sensi n.g.), Bondo 5.5, Bianco 5; Mota Carvalho 5.5, Caprari 6 (41’st Maric n.g.). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Forson, Postiglione, Martins, Colombo. All.: Nesta 5.5

Juventus (4-2-3-1) Di Gregorio 6; Savona 5.5, Gatti 5.5, Kalulu 5, McKennie 6.5 (45’st Fagioli 6); Locatelli 6.5, Koopmeiners 6 (1’st Thuram 5.5); Conceiçao 6 (41’ Mbangula n.g.), Nico Gonzalez 7 (19’st Cambiaso 6), Yldiz 6; Vlahovic 5 (41’st Adzic n.g.). A disp.: Perin, Pinsoglio. All.: Thiago Motta 6

Turati 5 È vero, è abbandonato dal castello difensivo, ma nell’area piccola deve essere il primo ad arrivare, sempre, anche se il primo palo è mal presidiato. E invece prende due gol. Così perde sicurezza e finisce col respingere palloni che potrebbe anche bloccare per ripartire

Pedro Pereira 5.5 Posizione sbagliata nel castello difensivo sulle palle alte, nel secondo tempo lascia campo a Yldiz. Prestazione anonima tendente al negativo (26’ Ciurria 6.5 Porta vivacità ed è un merito, nella speranza che possa presto essere protagonista per un minutaggio più alto)

D’Ambrosio 6 Sicuramente il più connesso dietro, attento nella posizione, magari senza guadagnare metri ma nemmeno concedendoli alle sue spalle (38’st Izzo n.g.)

Pablo Marì 6.5 Si mette in tasca Vlahovic e non lo molla mai. Due mezze sbavature, in una solida prestazione da 90 minuti più recupero non possono macchiare il voto positivo

Carboni 5 Luci ed ombre, salva il gol davanti alla porta e mette l’assist per Birindelli, ma anche perde due duelli fondamentali sulle reti subite. Le negatività alla fine risultano più impattanti. Momento di stagione non eccezionale per lui.

Kyriakopoulos 5.5 Tanti cross, nessuno a bersaglio. Volume sì, qualità no.

Birindelli 7 Corre tanto e corre bene, su e giù per il campo ad una velocità diversa da chi si è alternato sulla destra in sua assenza. Oggi trova anche il primo gol in biancorosso (41’st Sensi n.g.)

Bondo 5.5 Bravo nel recupero, come sempre, poco ispirato nella ripartenza e a volte si ostina a tenere troppo il pallone, anche di fronte ad una pressione offensiva bianconera a tratti asfissiante

Bianco 5 Primo tempo completamente da dimenticare con cambi campo fuori misura a distruggere qual poco di manovra, cresce nella ripresa, ma solo quando la Juventus si abbassa e lascia qualche spazio in più

Mota Carvalho 5.5 Cerca lo spunto, lotta di testa, quando si avvicina all’area diventa assistman per i compagni, ma non riesce ad andare oltre alla seconda marcia e alla fine risulta ingolfato

Caprari 6 Tecnica superiore, l’unico veramente di alto livello in questa fase di storia del Monza in Serie A. Sta ritrovando anche un po’ del ritmo che manca dai tempi dell’infortunio. Cerca la porta, (41’st Maric n.g.)

Nesta 5.5 Conferma che sarà in campo con la squadra anche Natale e Santo Stefano, perché c’è tanto da lavorare. Vero, tipo sui calci piazzati. Un disastro da inizio anno. Nel primo tempo il Monza è basso per la sua formazione, l’approccio ne consegue. Nel secondo cresce agevolato anche dalla prestazione guardinga della Juventus. Non basta per pareggiare, così come non ci sono risorse per fare chissà che cosa.