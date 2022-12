Serie A: amichevole di lusso a Lione per il Monza, partito anche Pablo Marí

È l’affascinante cornice del Groupama Stadium, uno degli impianti più moderni e innovativi d’Europa, a ospitare alle 19 di giovedì 22 dicembre (diretta su Canale 20) il Monza per l’amichevole con i padroni di casa dell’Olympique Lyonnais. Una partita di preparazione all’ormai prossimo rientro in campionato del 4 gennaio con la Fiorentina che potrà dare qualche indicazione in più sullo stato di forma dell’undici di Palladino, rispetto ad un avversario che invece è decisamente più avanti nella preparazione, visto che la Ligue 1 riprenderà con una settimana d’anticipo rispetto alla Serie A.

Serie A: amichevole di lusso a Lione per il Monza, Marí e quattro ragazzi della Primavera

Tra i giocatori partiti per Lione anche Pablo Marí e quattro ragazzi della Primavera: Prinelli (2003, centrocampista), Dell’Acqua (2004, esterno di centrocampo), Ferraris (2003, attaccante), Colombo (2005, centrocampista). Sono rimasti in Brianza a svolgere lavoro differenziato Valoti, Marrone, Ferrarini e Sensi.

Serie A: amichevole di lusso a Lione per il Monza, francesi allenati da Blanc

Allenato da Laurent Blanc, il Lione ha mancato l’anno scorso per la prima volta in tanti la qualificazione alle coppe europee, ma rimane una delle squadre storico del panorama continentale. Giusto per ricordarlo, solo la primavera scorsa giocava i quarti di finale di Europa League con il West Ham. Il test dunque è piuttosto importante per un Monza che ambisce, nel tempo, a crearsi una solida reputazione internazionale.

Serie A: amichevole di lusso a Lione per il Monza, venerdì allenamento con l’Arconatese per chi è rimasto in Brianza

Per tutti i giocatori non impegnati in Francia ci sarà spazio venerdì in un allenamento congiunto con l’Arconatese, un modo per tenere attivo tutto il gruppo. Nel frattempo, sono rientrati dalla Nazionale anche i quattro giocatori del Monza convocati per lo stage di Coverciano con lo staff della rappresentativa azzurra. Alla due giorni in cui il commissario tecnico Roberto Mancini ha potuto visionare i migliori giovani talenti d’Italia, sono stati protagonisti anche Samuele Birindelli, Andrea Colpani, Filippo Ranocchi e Samuele Vignato. Un bel riconoscimento per il lavoro di scouting e sviluppo effettuato dal Monza negli ultimi anni, anche attraverso i prestiti, ma soprattutto attraverso la via della crescita in squadra con tanti minuti in campo, credendoci fino in fondo. Il loro percorso, così come quello del Monza in Serie A, è solo all’inizio.