Seregno, una sfilata aprirà il programma per la città europea dello sport: appuntamento l’11 gennaio

Sarà una sfilata a tenere a battesimo sabato 11 gennaio il programma pensato per valorizzare il riconoscimento di città europea dello sport, attribuito a Seregno da Aces Europe per l’anno solare 2025. I portacolori delle società sportive locali si ritroveranno alle 15.30 al parco 25 aprile di piazza Roma, da dove poi muoveranno, percorrendo corso del popolo, le vie Umberto I, Marconi, Garibaldi e Vincenzo da Seregno, piazza Vittorio Veneto, le vie Cavour e 24 maggio, prima di attestarsi tra le piazze martiri della libertà e Risorgimento. Qualche ora dopo, alle 20.30, il PalaSomaschini di via alla Porada ospiterà il Galà dello sport, con la premiazione degli atleti che, nella stagione 2023-’24, hanno raggiunto risultati di eccellenza.

Città europea dello sport: Pellegrini, Tamberi, Nibali, Girelli, Caressa e Brignone tra gli ospiti

Il dettaglio del primo mese di iniziative è stato presentato giovedì 2 gennaio, a palazzo Landriani-Caponaghi. «Nella formazione del calendario -ha spiegato Maurizio Losa, presidente del comitato organizzatore-, siamo partiti dagli appuntamenti delle associazioni. Ho particolarmente insistito affinché fosse una sfilata ad aprire l’anno solare, perché questa sfilata sarà la festa delle associazioni stesse». Entusiasmo si è letto nelle parole del sindaco Alberto Rossi: «Siamo convinti che questo progetto possa fare bene alla città e veicolare valori importanti ai giovani, che altrimenti è sempre più difficile raggiungere. Le macroaree di riferimento saranno tre: le attività dell’amministrazione, le attività delle associazioni e le attività educative». Rossi ha quindi fornito qualche anticipazione: «Nel corso del 2025, avremo con noi figure come Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi, Vincenzo Nibali, Cristiana Girelli, Fabio Caressa e Federica Brignone. Domenica 22 giugno, ospiteremo su un circuito cittadino una tappa del giro d’Italia di handbike. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, in particolare l’ufficio comunale allo sport». Ufficio che da capodanno ha un nuovo dirigente responsabile, con Pietro Cervadoro che è subentrato ad Emanuela Danili, nell’ambito di una riorganizzazione interna. «Gli ispettori di Aces Europe -ha chiosato l’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga-, durante la loro visita, hanno subito capito lo spessore del nostro tessuto sportivo, che conta su sessanta associazioni».

Città europea dello sport: il calendario del mese di gennaio

Tra i primi appuntamenti, da sabato 4 gennaio a lunedì 6 gennaio il Basket Seregno proporrà alla palestra della don Milani il torneo giovanile “Un Leone a Canestro”, in collaborazione con i Lions Club; sabato 18 gennaio, alle 14.30, al parco della Porada è prevista una gara valida per il circuito brianzolo di corsa campestre, promossa dal Gs Avis Seregno; domenica 19 gennaio, alla palestra di via 8 marzo, la Majestic Volley curerà la Volley School, con Manu Benelli, mentre il Seregno Hockey 2012 accoglierà al PalaSomaschini il progetto Promote Hp Zona 1; lunedì 20 gennaio lo spazio sarà per i giochi studenteschi di sci, con gruppo Camosci e Sci Club Snow Time; infine, lunedì 27 gennaio, alle 21, ne L’Auditorium di piazza Risorgimento, Cartanima Teatro inscenerà lo spettacolo “Bartali”, in occasione della giornata della Memoria.