Seregno, successo per l’annuale cicloraduno da Seregno al Ghisallo

L'iniziativa, promossa dall'Asd Respace Biketeam, con la collaborazione dell'Asd Giacinto Santambrogio, ricorda annualmente Giacinto Santambrogio e Stefano Gottardo
Il momento dei saluti iniziali

Un clima di allegria ha caratterizzato domenica 14 settembre lo svolgimento dell’undicesima edizione del cicloraduno da Seregno al Ghisallo, che per iniziativa dell’Asd Respace Biketeam, con la collaborazione dell’Asd Giacinto Santambrogio, ricorda Giacinto Santambrogio, il miglior ciclista seregnese di sempre, e Stefano Gottardo, amatore medese.

All’appuntamento hanno preso parte oltre un centinaio di atleti, salutati al via dal sindaco Alberto Rossi e dall’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga. Il gruppo ha accolto in questa circostanza Norma Gimondi, figlia di Felice, che ha pedalato insieme agli altri iscritti. «Giacinto Santambrogio -ha spiegato Norma Gimondiè stato un gregario di mio padre, ma è stato soprattutto un suo amico. Lui e papà oggi non sono più con noi, ma il rapporto tra le nostre famiglie prosegue».

Seregno-Ghisallo: il contributo di Salvatore Porcini

La comitiva ha applaudito inoltre Salvatore Porcini, che ha superato la quota di settecentosettanta salite in bicicletta al Ghisallo e che ha regalato agli amministratori ed agli organizzatori un cappellino con il marchio “Il Signore del Ghisallo”, realizzato a scopo benefico.

L'autore

