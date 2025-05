Più di un migliaio di persone ha assistito venerdì 30 maggio al PalaSomaschini di Seregno alla cerimonia inaugurale della Seregno Sport Week, contenitore di iniziative sportive promosso dall’amministrazione comunale di Seregno, con la collaborazione delle associazioni del settore. La serata è stata condotta da Isabella Trezzi. Come sempre, ad introdurre il calendario è stato il saggio della Salus ginnastica, la più antica realtà sportiva locale, essendo stata fondata nell’ormai lontano 1902. Proprio per celebrare il ruolo della società all’interno del panorama non solo seregnese, ma anche brianzolo, il sindaco Alberto Rossi e l’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga hanno voluto che la luce dei riflettori si accendesse su Giancarlo Allegria, 95 anni compiuti in gennaio, presidente della Salus ginnastica dal 1972, cui è andato un premio speciale. «Grazie a chi ha portato la Seregno sportiva a questi livelli -ha commentato Allegria-, anche se ancora c’è molto da fare. Mancano gli impianti: alcuni abbiamo cominciato a costruirli, ma dobbiamo continuare». Il presidente ha quindi spostato l’attenzione sulla piccola palestra interna all’oratorio San Rocco, casa proprio della Salus ginnastica: «Penso alla lungimiranza dei nostri soci, che vollero la sua realizzazione. Ancora oggi, lì si allenano ragazzi capaci di conquistare l’accesso ai campionati nazionali».

Seregno Sport Week: gli interventi istituzionali

I rappresentanti della trentina di società locali intervenute

Dopo aver ascoltato l’inno europeo e quello italiano e prima di lasciare spazio alle performance dei portacolori della Salus ginnastica, il sindaco Alberto Rossi ha ricordato che «la Seregno Sport Week sta diventando una tradizione. Siamo alla quinta edizione: abbiamo cominciato nel 2019 e poi ripreso dopo il Covid». L’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga ha invece richiamato i suoi trascorsi salussini: «Quando io ero bambino, era consuetudine che si cominciasse a fare sport dalla Salus ginnastica. Poi si sceglieva a quale disciplina indirizzarsi», mentre Maurizio Losa, presidente del comitato organizzatore di Seregno città europea dello sport, nel cui contesto la Seregno Sport Week rientra, ha evidenziato che «non c’è un evento che non sia gremito. Seregno è sport, storia e tradizione. Gli investimenti nello sport sono importanti, per i messaggi che passano ai nostri giovani. Lo sport è vita, aggregazione, crescita». Al momento istituzionale hanno inoltre partecipato Nicola Leonardi, presidente della consulta dello sport, Massimiliano Riva e Mauro Ballabio, presidenti rispettivamente di Aeb e Gelsia, che sponsorizza il villaggio sportivo di piazza Risorgimento, e Simona Bonacina, in rappresentanza della Dell’Orto Spa, che ha scelto di sostenere l’attività del campo da padel di piazza Segni. Il testimone agli atleti della Salus ginnastica lo hanno quindi consegnato idealmente i rappresentanti della trentina di società intervenute, che poi hanno posato per una foto ricordo in gruppo.

Seregno Sport Week: alcuni dei prossimi appuntamenti

Un momento del saggio della Salus ginnastica

Il cartellone sarà ora scandito da parecchi appuntamenti ed avrà come suo perno il Gelsia Village di piazza Risorgimento. Qui giovedì 5 giugno, alle 21, Vincenzo Nibali, ex campione di ciclismo, vincitore del Giro d’Italia nel 2013 e nel 2016 e del Tour de France nel 2014, si racconterà, rispondendo alle domande di Lisa Offside. Domenica 8 giugno, invece, in mattinata, dalla piazza Linate-8 ottobre 2001, muoverà la prova podistica non competitiva StraSeregno, mentre in serata, alle 21, di nuovo al Gelsia Village, è prevista Rinascita azzurra, rivisitazione della ripartenza del calcio in città, firmata dal Seregno Fbc. Da segnalare sono anche Bicinfesta per Seregno, pedalata ecologica fissata lunedì 2 giugno, in mattinata, e la Color Run, manifestazione in programma domenica 15 giugno, sponsorizzata da BrianzAcque.