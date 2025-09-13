Le partite del girone dell’Italia ai campionati europei di baseball non si disputeranno a Senago. Un colpo di scena dell’ultimo minuto: al momento dei sopralluoghi finali presso i campi di via per Cesate, la federazione ha cancellato il sogno di vedere il grande baseball a Senago. Il diamante sul quale Italia, Svizzera, Grecia e Lituania si sarebbero dovute sfidare nella tre giorni a partire da sabato 20 settembre è stato valutato non idoneo ad ospitare la competizione. Non sono bastati i lavori di rifacimento a garantire la omologa per giocare. Si tratta di un colpo di scena inaspettato per l’amministrazione Beretta, che da mesi aveva annunciato il prestigioso evento sportivo che, nei libri di storia degli eventi sportivi di Senago, sarebbe andato ad affiancare la partenza della tappa del Giro d’Italia edizione 2022.

Baseball: l’amministrazione intende tutelare l’immagine comunale

Magda Beretta

Costernato il commento della sindaca Magda Beretta subito dopo la cancellazione: «Con riferimento all’evento programmato nei giorni 20-23 settembre, nel quale il comune di Senago avrebbe dovuto ospitare la qualificazione del campionato europeo di baseball 2025, con grande dispiacere informiamo che, a seguito della comunicazione trasmessa inaspettatamente, e solo nella giornata di ieri prima del sopralluogo finalizzato all’omologazione, da parte degli organismi sportivi di competenza, la manifestazione è stata annullata e, dunque, non potrà più avere luogo presso il comune di Senago. Rispetto a tale decisione, che al momento si è costretti a subire, è ferma intenzione dell’amministrazione fare massima chiarezza e assumere tutte le iniziative più opportune e necessarie per tutelare gli interessi e l’immagine dell’ente».

Baseball: Novara probabile nuova sede della tre giorni

Tra le righe traspare la volontà di tutelare l’immagine della città, che sicuramente per la cancellazione all’ultimo momento dell’appuntamento sportivo internazionale rischia di ricevere un danno importante. Molto probabilmente la Federazione e le squadre ripiegheranno sui campi di Novara per giocare le partite di qualificazione.