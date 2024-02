Sci di fondo: le sorelle Forzatti dominano a Isella Macugnaga

Linea verde nello sci di fondo. Arriva dalla località piemontese di Isella Macugnaga alle pendici del Monte Rosa, la seconda vittoria nella stagione per la monzese Arianna Forzatti (è tesserata alla Polisportiva Team Brianza di Lissone), che finalmente ha potuto gioire sul podio con la sorella Sofia, terza classificata. La gara organizzata dallo Sci Club Valle Anzasca prevedeva una Gimkana a cronometro in pattinato sui due chilometri per la categoria U14 dove giovani fondisti dovevano affrontare, nel minor tempo possibile, un percorso cosparso di ostacoli. Con una prestazione di assoluto valore tecnico, Arianna Forzatti ha stampato il miglior crono di 5’15”, migliore di due secondi rispetto a quello dell’atleta dello Sci Club Valle Anzasca Sofia Pella, e di 13” di sua sorella Sofia. “Ancora una bella prova delle nostre ragazze, che stanno dimostrando di prendere sempre più sicurezza, e di essere migliorate molto migliorate tecnicamente” commenta Carlo Salvioni presidente della Polisportiva.

Sci di fondo: le sorelle Forzatti e Broggini a Cogne

A Cogne si è svolta una gara regionale a cui ha partecipato Lucia Broggini (Gs.I Camosci Seregno) di Vedano al Lambro, sul percorso di 5 km in tecnica classica. “Si trattava di una tappa di avvicinamento ai Campionati Regionali e poi ai Campionati Italiani per la nostra giovane fondista. – spiega Pino Tagliabue presidente de I Camosci – A Cogne, Lucia ha voluto confrontarsi con le atlete valdostane e piemontesi della sua categoria, coetanee che poi incontrerà in marzo a Santa Caterina Valfurva per i Campionati Italiani Under 16”. Al traguardo dei 5 km Lucia è risultata quinta a pochi secondi dal podio. Prossimo impegno della giovane fondista, figlia d’arte (papà Pietro 47 anni apprezzato fondista e tecnico nello sci di fondo) a Schilpario per una due giorni valevole per la Coppa Italia alla quale sono state ammesse anche atlete della categoria U16. Davide Maffeis e Fabio Pelucchi hanno proseguito la preparazione per poi affrontare la Vasaloppet, la granfondo più antica e la più lunga (90 km) che si svolgerà domenica 3 marzo in Svezia. I due fondisti hanno gareggiato nella Marcialonga, gran fondo in TC di 70 km: più che bona la loro prestazione, in quanto pur partendo con pettorali molto alti quindi con molti concorrenti da superare, si sono classificati rispettivamente al 592mo° e 969mo posto nella classifica assoluta.