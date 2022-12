Sci di fondo: Calissoni sempre protagonista, vittoria di categoria alla Sgambeda

La fondista Laura Calissoni Colnaghi di Aicurzio, che gareggia per i colori del Gs Camosci Seregno in una disciplina sportiva fra le più impegnative e faticose come lo sci di fondo, ha inaugurato la stagione delle gare sulla neve conquistando a Livigno il primo posto nella categoria F4 con il crono di 2 ore 11’02” (migliore di 22” rispetto alla prima atleta nella F3) nella Sgambeda, gran fondo internazionale in tecnica libera di 30 km che ha radunato ai nastri di partenza concorrenti di tutta l’Europa.

Sci di fondo: Calissoni sempre protagonista, gara femminile alla campionessa Kowalczyc

Tra le donne, ha trionfato la campionessa polacca Justyna Kowalczyk, quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo e per cinque volte capace di salire sul podio olimpico ma anche la Calissoni ha conquistato la ribalta concludendo la sua fatica soprattutto meritando, con un’accorta condotta di gara, il primo posto nella categoria F4.

“Di sicuro una vittoria di grande significato ottenuta in una delle più prestigiose gran fondo con partenza e arrivo a Livigno – aggiunge Pino Tagliabue, presidente del Gruppo Camosci – Altro particolare da non trascurare il riscontro cronometrico nettamente migliore di quello ottenuto da atlete più giovani, come quelle appartenenti alla categoria F3”.

Sci di fondo: Calissoni sempre protagonista, in bacheca 15 Mondiali master

La Calissoni sul percorso disegnato nel cosiddetto Piccolo Tibet Italiano ha confermato di essere atleta dai nervi d’acciaio che abbina fatica e divertimento sia nello sport come nel lavoro (è presidente del Gruppo Carvico Spa, e nel 2017 è stata insignita del titolo di cavaliere del lavoro della Repubblica dal presidente Mattarella). Sempre attiva e concentrata sul suo lavoro è anche una grande appassionata di sport e detiene 15 titoli mondiali ai Campionati Master di sci di fondo.