Dallo skiroll allo sci di fondo: Camilla Crippa in Coppa Italia Rode

Per la giovane fondista Camilla Crippa della Polisportiva Team Brianza di Lissone la stagione invernale è iniziata a Gressoney nella Coppa Italia Rode di Sci di Fondo. In Valle d’Aosta, si sono disputate due gare: una Sprint in tecnica classica e una individuale a cronometro sui 10 km in pattinato.

Camilla Crippa nella qualifica della sprint pur condizionata da una caduta è entrata nel gruppo di trenta atlete che poi si sono confrontate nelle batterie e nella finale dove, pur sofferente, è riuscita ad ottenere la 24esima posizione.

Nella successiva gara di dieci chilometri, ha recuperato diverse posizioni fino a conquistare il 12esmo posto, nella prova vinta dalla lombarda Martina Bonacorsi davanti a Sabrina Suleimanova del Kazakistanta.

Sci di fondo: “Risultato significativo senza particolari allenamenti sulla neve”

“Quello di Camilla nella gara in linea è un risultato significativo raggiunto senza aver svolto particolari allenamenti sulla neve – spiega Carlo Salvioni presidente del Team Brianza – Con il nostro staff tecnico abbiamo approntato una tabella per migliorare il rendimento dell’atleta”.

Camilla Crippa è nata il 26 febbraio 2005 a Introbio e studia al Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Badoni di Lecco. Da alcuni mesi è tesserata alla Polisportiva Team Brianza di Lissone e gareggiando nello skiroll, sotto la guida di Salvioni, ha ottenuto importanti risultati. Lo scorso settembre ha debuttato con la maglia della Nazionale Italiana di Skiroll nelle prove finali della Coppa del Mondo e, nonostante l’emozione per l’esordio in azzurro, se l’è cavato bene. Infatti nella gara in linea a cronometro, in tecnica di pattinaggio sul percorso di 5,5 km, si è posizionata al settimo posto a soli 31” dal podio e, nella seconda prova, la mass start, con la scalata al Terminillo in tecnica classica, di 7 km ha concluso in quinta posizione.