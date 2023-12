La giovane fondista monzese Arianna Forzatti, tesserata per la Polisportiva Team Brianza di Lissone, ha esordito a Pragelato con maglia del Comitato Alpi Centrali Fisi nella seconda edizione del Trofeo Coni, manifestazione dove ogni Regione poteva schierare otto atleti per disciplina: Sci alpino, Skicross, Snowbard, Biathlon, Fondo, Freestyle, Short treck, Curling, Artistico e Hockey. Tra i rappresentanti della Lombardia per lo sci di fondo (4 maschi e 4 femmine), era presente la talentuosa Arianna.

Sci di fondo: brava Arianna Forzatti con la Lombardia al Trofeo Coni, le gare

Dopo la cerimonia di apertura dei Giochi tenutasi a Torino, la delegazione della Lombardia si è trasferita a Pragelato, dove gli atleti avevano in programma una prova di 4 km individuale in pattinato e una Staffetta mista 4 x 2,5 km (2 femmine e 2 maschi) sempre in pattinato.

Nella prova a cronometro, ha ottenuto il miglior crono di 13’17” l’atleta del Piemonte Cloe Giordano, con la Forzatti che ha stampato il 21mo tempo a 1’56” dalla vincitrice, ma a solo un minuto dalla nona posizione.

Sci di fondo: brava Arianna Forzatti con la Lombardia al Trofeo Coni, la staffetta e le premiazioni

Nelle prove di Staffetta, con ben 23 squadre al via, Arianna è stata schierata nella Squadra B della Lombardia Alpi Centrali.

In una gara molto combattuta i due team lombardi si sono inseriti nelle posizioni di alta classifica. Ha vinto infatti la Squadra A delle Alpi Centrali in 26’47”, secondo posto per il Piemonte Alpi Occidentali a 7”, terzo il Trentino a 20”; settima la Lombardia B Alpi Centrali (con la Forzatti) a 1’06” dalla squadra vincitrice ma a soli 45” dal podio.

Al termine delle gare, tutte le Regioni si sono recate a Torino per la consegna dei premi e per la cerimonia di chiusura dei Giochi svoltasi al Palasport Gianni Asti.

Un plauso va a Valeria Pagani di Lissone, consigliere del Comitato Provinciale Fisi Milano e attiva anche nella Polisportiva Team Brianza presieduta da Carlo Salvioni, che ha accompagnato come Responsabile Tecnico la delegazione Fondo del Comitato Alpi Centrali.