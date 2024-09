La ginnastica ritmica è tornata in pedana. La stagione della Casati Arcore è ripartita, come in passato, dalla prima prova regionale del campionato individuale Gold allieve svoltosi al Palaunimec di Arcore.

Ritmica: Casati Arcore subito d’argento nel campionato Gold, «schierato un vivaio di notevoli capacità e in continua crescita»

«La pedana lombarda è sicuramente una delle più complicate d’Italia e per il numero delle partecipanti e per l’alto livello della competizione – commenta Antonio Radice, presidente della società biancoverde – Le nostre allenatrici Simona Mattavelli, Aurora Sabattini e Morena Scoglio, per questa prima gara di campionato ha deciso di portare in pedana nell’individuale di categoria Gold tre atlete della categoria allieve, quale emblema di un vivaio dalle notevoli capacità e in continua crescita. Obiettivo raggiunto grazie ai significativi risultati conquistatati dalle ragazze che pur all’inizio della stagione hanno lavorato bene su tutti gli attrezzi. Ovviamente è stato commesso qualche errore e le ragazze non potevano essere al top in modo da evitare qualche errore, ma come lo scorso anno tutte ben figurano. Ora si proseguirà con il lavoro in palestra verso i prossimi appuntamenti».

Nella categoria allieve seconda fascia in pedana Asia Natasha Fava ha chiuso in seconda posizione tra le migliori lombarde e soprattutto a soli sette centesimi di punto da Eleonora Milea Pollini della Moderna Legnano, prima classificata. Bene anche la compagna Matilde Bidinotto sesta nella classifica assoluta in una categoria nella quale le atlete si sono esibite al corpo libero, fune e cerchio.

Nella categoria allieve terza fascia, Greta Morandi, al suo esordio in questo campionato di altissimo livello e in una prova con alto coefficiente di difficoltà, ha chiuso in 13esima posizione. Greta si è esibita al corpo libero, fune, clavette e nastro.

Al Palaunimec la Casati Arcore ha iniziato la stagione conquistando un argento nella gara individuale nella gara d’inizio stagione dove essere già al top è veramente difficile.