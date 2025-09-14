Rimadesio presenta la prima squadra: debutto il 21 settembre al PalaFitLine

Rimadesio ha presentato la prima squadra di Aurora Basket Desio. Lunedì 8 settembre ha scelto lo showroom dell’azienda del mobile a Giussano, per il debutto ufficiale della formazione che giocherà in Serie B Nazionale. L’evento nel tempo si è consolidato come una vera e propria tradizione ed è manifesto di un sodalizio tra la società sportiva e l’azienda di arredamento che dura da oltre trent’anni. A presenziare sono stati il ceo di Rimadesio, Davide Malberti; il general manager dell’Aurora Federico Zardoni; il nuovo coach della squadra Daniele Quilici e il presidente dell’Aurora Desio, Ivan Papaianni. La prima partita di campionato si terrà domenica 21 settembre, alle 18, al PalaFitLine di Desio, contro il Vigevano. In campo sono stati riconfermati, assieme al capitano Andrea Mazzoleni, Matteo Tornari, Stefano Elli e Emilis Bartninkas. Daniele Di Bonito e Alessio Trezzi rientrano dopo altre esperienze nelle giovanili mentre Gabriele Giarelli torna dopo aver giocato alla Sangiorgese. A completare la squadra ci sono nuovi atleti per la società: Francesco Spinelli (Nardò), Lorenzo Leoni (Blu Orobica Bergamo), Michele Munari (Ravenna), Stefano Conte (Ruvo di Puglia) e Gabriele Tarallo (Crema, proprietà Cantù). Lo staff tecnico si compone, oltre dal capo-allenatore Daniele Quilici, da Marcos Casini e Marco Reali che saranno primo e secondo assistente.

Rimadesio presenta la prima squadra: primi a investire nell’intelligenza artificiale

Proprio quest’ultimo ha presentato quelle che sono le novità riguardanti la stagione 2025-26. “La nuova stagione riparte con un entusiasmo speciale dato dal cambiamento, dalla voglia di competere e di dimostrare il nostro valore. E lo facciamo insieme ai nostri sponsor, in primis Rimadesio, che ci accoglie ancora una volta in questa splendida cornice -racconta Papaianni- Quest’anno la squadra è stata profondamente rinnovata. Abbiamo scelto di affidarla al coach Daniele Quilici, un tecnico che ha sposato fin da subito il nostro progetto e la nostra filosofia. Con lui abbiamo costruito un gruppo che unisce l’esperienza di giocatori esperti già di riferimento per l’Aurora ed un nutrito numero di giovani di talento. Una miscela che siamo convinti saprà regalare emozioni, risultati e con cui riportare sempre più entusiasmo attorno ai nostri colori”. Papaianni ha poi annunciato il nuovo sponsor della squadra. “La società è pronta a prendersi una scommessa sul lungo termine, abbracciando la sfida della crescita anche attraverso la tecnologia. Siamo la prima squadra di Serie B Nazionale a investire in modo significativo nell’intelligenza artificiale, in partnership con IterPro, azienda leader del settore. Questo ci permette di offrire ai nostri allenatori, allo staff e ai giocatori accesso a dati, metodologie di preparazione fisica e strumenti di analisi tra i più innovativi e all’avanguardia a livello mondiale. Il nostro percorso è chiaro: unire la passione sportiva con la spinta dell’innovazione. Vogliamo essere un punto di riferimento non solo nel basket, ma anche per le aziende partner che credono nella nostra visione e con cui possiamo costruire un futuro di sport, innovazione e comunità”.