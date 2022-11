Podismo: Luca Riva, bronzo (M55) agli Italiani di maratona

Giornate piene di emozioni per i podisti brianzoli. Innanzitutto per quelli che hanno gareggiato a Ravenna nei Campionati Italiani di maratona. Luca Riva (Daini Carate Brianza) ha vinto il bronzo nella categoria M55 con il suo personal best di 2h45’53 pur alla prima uscita stagionale.

Nuovo PB anche per Gionata Cereda (Gs.Avis Seregno-Master 40) che ha fermato il crono a 3h07’11 nettamente migliore del precedente di 3h29:27 stabilito il 3 aprile a Milano. Antonello Sgrò (Gs.Avis Seregno-cat.M50) ha stampato il crono di 3h29’14 il più importante in questa stagione mentre il suo PB è di 3h26’21” ottenuto a Verona nel 2021. Anche Carla Giacomel (Marciacaratesi) ha ottenuto il suo miglior tempo di 4h18’40 da quando gareggia nella categoria F55. A Ravenna hanno festeggiato i titoli nazionali assoluti Alessandro Giacobazzi (Aeronautica) che ha chiuso in 2h17’52 e Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano) a segno in 2h41’19.

Podismo: Monica Cagliani (Gamber) protagonista a regionali a Crema

A Crema nella maratonina valida anche quale campionato regionale Lombardo assoluto, illuminata dalla prestazione della veneziana Giovanna Epis (vittoriosa in 1h10’15), la polivalente Monica Cagliani, atleta de I Gamber de Cuncuress, ha vinto il titolo nella categoria F40 in 1h26’14

Nella 10 Km Città di Crema, il successo maschile si è deciso allo sprint con Luca Magri (La Recastello Radici Group) in 30’13 su Riccardo Mugnosso (Vis Nova Giussano) secondo in 30’18. Al femminile terzo posto della bravissima Cristina Ballabio (Runners Desio) in 39’31.

Podismo: Baronchelli vince la maratorina di Busto Arsizio

A Busto Arsizio impresa di Nathan Baronchelli: nella maratonina l’atleta della Daini Carate ha vinto in 1h10’40 stampando anche il nuovo PB (precedente 1h11’50 ottenuto a Lacchiarella lo scorso 1 maggio). Con medaglie d’oro al collo sono rientrati in sede Giovanna Terraneo (Marciacaratesi-F40), Claudia Gelsomino (PBM Bovisio-F50); con il bronzo, Fabio Cazzaniga (Gamber de Cuncuress-M55) e Giancarlo Pavan (Runners Desio-M.60). Ennesima dimostrazione di adattabilità ai percorsi più impegnativi dei 19 podisti del Gs Avis Seregno: tutti hanno completato il percorso con una sottolineatura per Sonia Turrini che, dopo aver corso la maratona di New York, si è posizionata all’11esimo posto nella Categoria F45 con il crono di 1h43’18.