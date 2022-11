Pallavolo, Vero Volley stop a Conegliano: “Non come volevamo”

Si ferma a Conegliano, sul campo delle campionesse d’Italia in carica, la striscia positiva della squadra femminile del Vero Volley. Nella riedizione della finale scudetto le venete si sono imposte per 3-1 contro un’avversaria che ha sbagliato l’approccio alla gara. Alla fine parziali di 25-14, 25-23, 20-25, 25-16.

Pallavolo, Vero Volley stop a Conegliano: Milano solo nel terzo set

Acuto milanese nel terzo set, ma dal quarto gioco, però, è uscita di nuovo Conegliano. “Non è andata come volevamo”, ha detto Myriam Sylla che nel pre partita è stata premiata dall’Imoco insieme a Raphaela Folie, entrambe ex di serata.

Pallavolo, Vero Volley stop a Conegliano: “A noi è mancato qualcosa”

“Sicuramente per giocare contro Conegliano questo non è l’approccio giusto – ha continuato Sylla – Sia nei primi due set che nel quarto non siamo scese in campo come dovevamo. A noi è mancato qualcosa, loro sono partite forte ed hanno fatto le cose che sanno fare alla grande. Se si lascia giocare Conegliano poi diventa difficile recuperare. Il Palaverde? È stato bello e interessante tornare qui, dove ho grandi ricordi e anche oggi, da avversaria, ho ricevuto una accoglienza fantastica“.