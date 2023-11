Pallavolo: Vero Volley in formato europeo, ok in Champions League e in Challenge Cup

Una grande serata europea per il Consorzio Vero Volley che vince sia in Champions League, con la prima squadra femminile sul campo delle campionesse in carica, sia in Challenge Cup con gli uomini che staccano il biglietto per gli ottavi di finale.

Pallavolo: Vero Volley in formato europeo, gli uomini vanno agli ottavi

All’Opiquad Arena di viale Stucchi la Mint Vero Volley Monza di coach Massimo Eccheli, dopo il successo al tie-break di una settimana in Portogallo, liquida lo Sporting Lisbona con un netto 3-0 e parziali di 29-27; 25-18; 25-17, garantendosi così il passaggio del turno.

Una buona prova corale in cui si sono messi particolarmente in luce i tre canadesi Szwarc, Maar e Loeppky, quest’ultimo eletto MVP del match per la seconda volta consecutiva con 20 punti.

«Un ritorno non semplice oggi – ha commentato il centrale Gianluca Galassi – Durante la scorsa partita avevamo capito che lo Sporting è una squadra determinata e combattiva e anche quest’oggi lo hanno dimostrato. Siamo stati bravi però a mettere in pratica quanto imparato all’andata, a resistere in alcuni momenti delicati e tenere il ritmo del nostro gioco alto. Questo alla fine ha ripagato».

Allianz Vero Volley Milano

Pallavolo: Vero Volley in formato europeo, le ragazze battono le campionesse in carica a domicilio con Egonu Mvp

Tutto bene anche oltre le aspettative pure per la prima squadra femminile impegnata in Champions League. Le ragazzi di coach Marco Gaspari hanno travolto le turche del VakifBank Istanbul a domicilio con un netto 0-3 (17-25; 17-25; 16-25).

Un match condotto dalle ospiti dall’inizio alla fine, e durato poco più di un’ora, che vale la prima posizione della Pool A in Champions League, con 9 punti.

MVP Paola Egonu, ex di serata, con 21 punti a referto. In doppia cifra anche Nika Daalderop e Dana Rettke (10 punti a testa).

Soddisfatta Myriam Sylla: «Non ci aspettavamo un risultato del genere, ma abbiamo lavorato tanto per arrivare qui preparati. Avevamo ancora gli incubi per come ci eravamo presentate qui lo scorso anno: volevamo cambiare musica. Siamo state molto brave ad aggredirle sin dall’inizio, qui in casa loro. Non è un campo facile, ma siamo state capaci di mantenere alta l’attenzione in tutti i set senza avere cali di concentrazione».

Prossimo appuntamento per l’Allianz Vero Volley Milano: in casa all’Opiquad Arena di Monza, domenica 3 dicembre, alle 17, contro la Trasportipesanti Casalmaggiore. La CEV Champions League torna mercoledì 6 dicembre, sempre a Monza, contro il Mulhouse. Si gioca alle 20.